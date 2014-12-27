"Верному другу" НАТО нашли замену



Пассажирский самолет Ил-114.

Источник: vpk-news.ru Пассажирский самолет Ил-114.Источник: vpk-news.ru

Минобороны планирует получить новый самолет-разведчик вместо легендарного "старожила" Ил-20М, прослужившего почти 50 лет

Минобороны России планирует заменить легендарный самолет-разведчик Ил-20. Ему на смену придет машина на базе легкого пассажирского турбовинтового самолета Ил-114-300. Ил-20 — одна из самых закрытых и старых машин в авиационном парке российских Воздушно-космических сил.

Эти самолеты, принятые на вооружение в 1969-м, ищут излучение радиоэлектронных систем, а также скрытые объекты противника. Работают Ил-20 не только в военное, но и в мирное время. В годы холодной войны в ВВС стран НАТО "двадцатые" получили прозвище "верный друг". Они почти 50 лет совершают полеты в районах проведения учений, маневров кораблей, развертывания средств противовоздушной обороны стран Североатлантического альянса.

По мнению экспертов, долголетие Ил-20 связано с уникальными летными характеристиками его базы — пассажирского Ил-18. Хотя давно требовалось обновление, заменить эти машины фактически было нечем. До появления Ил-114-300.

Как рассказали "Известиям" в Главном командовании Воздушно-космических сил, сейчас военные формулируют тактико-технические требования к новому самолету-разведчику на базе Ил-114-300. Ожидается, что работы по новой машине начнутся сразу после того, как новый пассажирский самолет поднимется в воздух.

Ил-114-300 — глубоко модернизированная версия пассажирского турбовинтового самолета Ил-114-100, который был разработан в 1980-е и выпускался на Ташкентском авиазаводе в 1990–1998 годах. Обновленная версия машины получила новые двигатели ТВ7-117СТ-01, цифровую кабину — вместо стрелочных приборов в ней теперь пять жидкокристаллических дисплеев, облегченный за счет композитов фюзеляж. Это современный самолет с топливной эффективностью на 30% выше, чем у предшественника. Ил-114-300 будет выпускать завод корпорации "МиГ" в подмосковных Луховицах. План предусматривает строительство с 2021 по 2030 год не менее 100 таких судов. Из них 50 — для коммерческих авиаперевозчиков, 35 — государственным заказчикам и еще 15 — на экспорт. Основным госзаказчиком рассматривается Минобороны.

— Главная особенность Ил-18 и созданных на его базе машин — это возможность длительное время барражировать. То есть выполнять полет на очень малой скорости на большой высоте. Фактически при барражировании самолет как бы неподвижно зависает в воздухе на несколько часов, — рассказал "Известиям" независимый военный эксперт Антон Лавров. — Такой режим полета обеспечивает наиболее эффективную работу бортового разведывательного комплекса и другого оборудования. При этом Ил-18 способен пролететь около 7 тыс. км. До недавнего времени самолета с аналогичными характеристиками просто не было в линейке российского авиапрома. К примеру, главная проблема более современного самолета-разведчика Ту-214Р как раз в его скорости полета.

Как отметил эксперт, Ил-114-300 еще не поднялся в воздух. Но его "родитель" Ил-114-100 отличается хорошими летно-техническими характеристиками. Поэтому военные могут рассчитывать на достойную замену ветерана Ил-20.

Работы по Ил-20М были начаты в 1968 году. Официально "двадцатый" — это самолет комплексной радиоэлектронной, фоторазведки и радиоперехвата. Внешне от традиционного Ил-18 "верный друг" отличается подвешенной под фюзеляж гондолой с бортовым оборудованием, а также квадратными антеннами в носовой части машины. Экипаж самолета — пять человек. Помимо пилотов на борту находятся операторы бортовых систем разведки. Для удобства длительной работы экипажа Ил-20 оборудован кухней и местами отдыха.

В 1969 году Ил-20М был принят на вооружение. За время эксплуатации самолет несколько раз модернизировался.

Алексей Рамм, Дмитрий Литовкин