Российские стелс-корветы оснастили "Калибрами"



Корвет "Cообразительный" проекта 20380 ВМФ России на рейде Лимасола (Кипр), 07.11.2017.

Источник: Pollux / forums.airbase.ru Корвет "Cообразительный" проекта 20380 ВМФ России на рейде Лимасола (Кипр), 07.11.2017.Источник: Pollux / forums.airbase.ru

Корабли проекта 20380 вооружат дальнобойными крылатыми ракетами и зенитными комплексами "Панцирь"

Российские стелс-корабли превратятся в универсальные боевые платформы. Корветы проекта 20380 получат дальнобойные крылатые ракеты "Калибр" и зенитные ракетно-артиллерийские комплексы (ЗРАК) "Панцирь-М". Возможности "Калибров" были неоднократно подтверждены в боевой обстановке в Сирии — они гарантированно уничтожают цели на расстоянии до 1500 км. "Панцирь-М" способен эффективно бороться не только с самолетами и вертолетами, но и сбивать крылатые ракеты и даже авиационные бомбы. По словам экспертов, благодаря новым вооружениям корветы 20380 смогут топить корабли противника, "выбивать" наземные цели. При этом в радиусе сотни километров вокруг них появится непроницаемая зона ПВО.

Как рассказали "Известиям" в главкомате ВМФ, принципиальное решение о перевооружении корветов проекта 20380 уже принято. Но проект сейчас находится на стадии согласования. Доработка кораблей проводится с учетом боевого опыта в Сирии. Модернизация пройдет в два этапа. В ходе первого корабли будут вооружены крылатыми ракетами "Калибр". На втором этапе пройдет техническая экспертиза возможности установки на корабль ЗРАК "Панцирь-М".

Корветы проекта 20380 — это многоцелевые боевые корабли ближней морской зоны. Их строительство ведется с 2001 года. Корабли выполнены с использованием технологии "стелс". Их корпуса и надстройки имеют характерные угловатые формы, в конструкции используется трудногорючий стеклопластик со свойствами радиопоглощения.

При длине кораблей чуть более 100 м водоизмещение корветов — всего 2200 т. Дальность плавания около 3500 морских миль (примерно 6500 км), максимальная скорость — 27 узлов (50 км/ч). В настоящее время на вооружении этих кораблей — универсальные ракеты Х-35У, а также дальнобойный зенитный комплекс "Полимент-Редут".

Крылатые ракеты "Калибр" способны поражать наземные цели на расстоянии до 1500 км. Небольшая высота полета и высокоточная навигационная система делают их незаметными для самых высокотехнологичных средств обнаружения.

"Панцирь-М" — модификация новейшего российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Морской вариант способен защитить корабль от массированных ударов с применением высокоточного оружия. "Панцирь-М" оснащен высокочувствительными радарами раннего обнаружения. Они работают синхронно с системами оптико-электронного и инфракрасного наведения.

"Панцирь-М" способен сбивать все виды самолетов и вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Комплекс уничтожает цели на высоте до 20 км при дальности стрельбы до 15 км.

— Корветам проекта 20380 явно не хватало вооружения, — рассказал "Известиям" военный историк Дмитрий Болтенков. — Фактически это были противолодочные корабли с ограниченной возможностью поражать наземные и морские цели. На первых серийных кораблях даже не было нормального ПВО. Вместо "Полимент-Редута" стояли ЗРАК "Кортик-М". Но после модернизации стелс-корветы превратятся в универсальные платформы. Они смогут топить корабли и суда, с высокой точностью выбивать наземные цели. А сочетание "Полимент-Редута" и "Панциря" позволит создать в радиусе 100 км вокруг корвета непроницаемую зону ПВО.

В настоящее время в составе ВМФ России — пять кораблей проекта 20380. "Стерегущий", "Сообразительный", "Бойкий" и "Стойкий" входят в состав Балтийского флота. "Совершенный" — в состав Тихоокеанского флота. В стадии постройки — еще восемь корветов.

Александр Круглов, Алексей Рамм