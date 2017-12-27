"Адмиралы" заглянули за горизонт



БЛА "Орлан-10".

Источник: РИА Новости/Евгений Биятов БЛА "Орлан-10".Источник: РИА Новости/Евгений Биятов

Новейшие фрегаты оснастили лучшими отечественными разведывательными беспилотниками

Российский флот получил на вооружение первый морской разведывательно-ударный комплекс (РУК) на базе фрегатов проекта 11356 и беспилотников "Орлан-10". Испытания системы состоялись осенью нынешнего года на Черном море. Наличие собственных воздушных разведчиков позволит "Адмиралам" (такое неофициальное название фрегаты получили у военных моряков) с высокой точностью поражать морские и наземные цели огнем артиллерии и ракетами. По мнению экспертов, нововведение значительно повысит боевые возможности "Адмиралов".

Как рассказали "Известиям" в главкомате ВМФ, осенью на Черном море прошли успешные испытания уникальных морских РУК, предназначенных для борьбы с морскими и наземными целями. Для этого фрегаты проекта 11356 (так называемой адмиральской серии) были впервые в истории ВМФ оснащены беспилотными летательными аппаратами (БЛА) "Орлан-10", которые используются для разведки и целеуказания. В будущем дроны появятся и на других российских боевых кораблях.

Беспилотники стартуют с борта кораблей с помощью катапульты, а после выполнения боевой задачи на парашютах приземляются прямо на палубу фрегатов. "Орланы" находят цель и передают ее координаты и изображение на судно-носитель. Это позволяет оперативно корректировать огонь бортового артиллерийского комплекса либо наводить на цель главный калибр "Адмиралов" — ракеты Х-35.

"Орлан-10" — средний многоцелевой беспилотник с радиусом действия около 120 км. Это позволяет "Адмиралам" отслеживать обстановку и находить цели далеко за горизонтом, то есть за пределами видимости бортовой РЛС. Радиус действия дронов совпадает с дальностью полета ракет Х-35 — поэтому фрегаты смогут действовать самостоятельно без привлечения дополнительных разведчиков (в роли которых обычно выступают самолеты или подлодки). Кроме того, БЛА могут незаметно барражировать над целью до 16 часов и контролировать результаты стрельбы.

Военно-морской эксперт Александр Мозговой рассказал "Известиям", что рост разведывательных возможностей означает повышение боевого потенциала фрегатов проекта 11356.

— Пока трудно оценить, насколько эффективны будут "Орланы" при работе по морским целям, но однозначно вырастет эффективность поражения наземных объектов, — отметил специалист. — Это станет большим подспорьем при высадке десантов или огневой поддержке войск в прибрежных районах. Можно сказать, что у "Адмиралов" появится "длинная рука".

По словам Александра Мозгового, ракеты Х-35 имеют не очень большой заряд и лучше подходят для борьбы с кораблями, чем для поражения укрепленных объектов, но корабельная артиллерия — другое дело.

— Особенно полезен штатный БЛА будет для наведения корабельной артиллерии, — пояснил эксперт. — На фрегатах "адмиральской серии" смонтирована отличная современная артустановка А-190 с дальностью стрельбы до 20 км и скорострельностью до 80 выстрелов в минуту. При наличии корректировщика она сможет эффективно уничтожать скопления живой силы, огневые точки и технику в интересах сухопутных войск.

Российские военные в Сирии активно применяют разведывательно-ударные и разведывательно-огневые комплексы, использующие БЛА "Орлан". Они дают возможность командованию в режиме реального времени контролировать обстановку на поле боя, оперативно наводить авиацию и артиллерию на обнаруженные цели. Это позволяет максимально эффективно реализовать превосходство в огневой мощи и при этом наносить точечные удары.

Николай Сурков, Алексей Рамм, Евгений Дмитриев