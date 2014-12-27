Ящик Пандоры средней дальности



Американские баллистические ракеты средней дальности "Першинг-2".

Источник: commons.wikimedia.org Американские баллистические ракеты средней дальности "Першинг-2".Источник: commons.wikimedia.org

В этом декабре Договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) исполнилось 30 лет. В последние месяцы соглашение стало предметом настоящих баталий: Москва и Вашингтон наперебой обвиняют друг друга в нарушении его положений. История этого важнейшего и крайне проблемного международного режима — в материале iz.ru.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году, в последнее время сделался камнем преткновения для отношений России и США. Причем прямо посреди области, которая, при всех нюансах, развивалась к изрядному удовлетворению обеих сторон — в сфере ракетно-ядерного разоружения. Стороны накапливают претензии друг к другу, поставив режим ограничений по РСМД на грань катастрофы.

Открытие этого "ящика Пандоры" — гипотетическая денонсация договора — может серьезно подорвать стратегическую стабильность на Евразийском континенте и, в том числе, непосредственно в Европе.

Евростратегический пейзаж

Традиционная картина "евростратегического" кризиса, вызвавшего к жизни переговоры по РСМД, описана во всех источниках и начинается она с того, что Советский Союз в августе 1976-го начал развертывать в Белоруссии новейшие ракетные комплексы 15П645 "Пионер" (дальность до 5000 км, головная часть с мегатонным моноблоком или тремя боевыми блоками по 150 кт).

Формально "Пионеры" меняли развернутые там же устаревшие ракеты Р-12 и Р-14 (героини Карибского кризиса 1962 года). Фактически же эта система вооружения ломала баланс сил в Европе: СССР получал возможность почти беспрепятственно уничтожить ядерной атакой все важные военные объекты НАТО в Европе, включая портовую инфраструктуру, что помешало бы доставлять из США войска, вооружения и материальные запасы. В сочетании с крупной группировкой сил общего назначения Варшавского договора это давало Москве решающее военное преимущество в полномасштабном конфликте.

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 "ПИОНЕР" Фото: РИА Новости/Антон Денисов

И вот после этого якобы все и началось. На самом деле, следует задаться вопросом: с чем, помимо создания ракетно-ядерных систем нового поколения, были связаны действия СССР? В начале 1970-х США взяли курс на массированное применение высокоточного оружия, в частности, дальнобойных крылатых ракет. В ядерной стратегии Вашингтона начался сдвиг в сторону концепции "обезглавливающего" ("контрэлитного") удара, предусматривающего хирургически точное уничтожение командных центров и военно-политического руководства страны.

На это самим США Москва ответила созданием и развертыванием тяжелых межконтинентальных носителей с разделяющимися головными частями. А Европе — "Пионерами".

НАТО в 1979-м отреагировала на "Пионеры" так называемой концепцией "двойного решения", выстроенной в логике кнута и пряника. В качестве пряника предлагалось инициировать переговоры и пойти на взаимные уступки по восстановлению стратегического баланса. В качестве кнута — разместить в Европе с 1983 года американские ракеты средней дальности Pershing II и крылатые ракеты наземного старта (GLCM, одна из версий "Томагавков").

Увязки и развязки

За четыре года были опробованы несколько вариантов выхода из кризиса. В 1981-м Вашингтон предложил "нулевой вариант": мы не вводим ракеты в Европу, вы уничтожаете свои "Пионеры". Это Москву по понятным причинам не устраивало, и в ответ в НАТО поступило другое предложение: мы отводим "Пионеры" за Урал, а в Европе не только не разворачивают "Першинги", но и выводят оттуда все тактическое ядерное оружие США и ликвидируют систему его оперативного базирования. США по столь же понятным причинам отказались.

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Параллельно разворачивался новый акт гонки вооружений, важной частью которого была американская Стратегическая оборонная инициатива (СОИ) в области защиты от советских ракет. СССР немедленно попробовал привязать вопрос о "Пионерах" к ограничению систем ПРО.

В 1983 году в ФРГ развертываются ракеты Pershing II с дальностью 1800 км. К декабрю 1985-го в Европе находилось уже 108 пусковых установок таких ракет. Также к 1987 году были развернуты 304 из 464 запланированных пусковых установок крылатых ракет GLCM.

"Першинг 2" - американская двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности Фото: wikipedia.org/dimoc.mil

Pershing II несла корреляционную систему наведения на конечном участке по радиолокационным картам местности (RADAG). Входя в атмосферу, боевой блок сравнивал наблюдаемую под собой картину с заложенными в памяти образцами, и корректировал полет. В результате сравнительно маломощная (регулируемый выход от 5 до 80 кт) боеголовка могла эффективно использоваться для точнейшего выбивания командных центров, узлов связи и ключевых военных объектов (в первую очередь — тех же пусковых "Пионеров") в европейской части СССР. Подлетное время составляло от пяти до восьми минут в зависимости от размещения объекта. По сути, в руках НАТО оказывался некий аналог симметрично действующего инструмента стратегической изоляции европейского театра, каким был для Союза "Пионер".

Одновременно началось развертывание в Западной Европе пусковых установок ракет GLCM, а борьба с низколетящими малозаметными крылатыми ракетами на тот момент числилась в перечне главных головных болей советских военных.

Союз отреагировал жестко: на территорию ГДР и Чехословакии были выдвинуты оперативно-тактические ракеты, в том числе 9К714 "Ока" (угроза позиционным районам "Першингов"), а в Атлантику, поближе к берегам США, вышли на постоянное боевое патрулирование устаревающие лодки проекта 667А, которым была поставлена задача при случае нанести "кинжальный" удар по континентальной территории. В ответ США анонсировали развертывание в Европе нейтронных боеголовок для баллистических ракет.

Договорились

Ситуация сошла с мертвой точки только весной 1985-го. Советское руководство принялось зондировать возможность возврата к "нулевому варианту" 1981 года. От проблемы "евроракет" отцепили проблему СОИ, а в 1986-м Москва предложила взаимно вывести из Европы не только ракеты средней дальности, но и включить в переговоры вопрос о ракетах меньшей (до 1000 км) дальности (так называемый "двойной ноль").

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Следующим шагом "двойной ноль" трансформировался в "глобальный двойной ноль": речь пошла уже не о выводе оружия за пределы Европы, а о полном его уничтожении.

В декабре 1987 года в Вашингтоне был подписан договор РСМД, по которому запрещалось развертывание, производство и летные испытания ракет средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности с наземным стартом. Это касалось как баллистических, так и крылатых ракет. Имеющиеся системы вооружения уничтожались.

Михаила Горбачева и Рональда Рейгана перед подписанием договора РСМД,1987 год. Фото: ТАСС/Лизунов Юрий/Чумичев Александр

США лишились Pershing II и Pershing IA, а также GLCM. Советский Союз списал "Пионеры", устаревшие Р-12 и Р-14, комплекс крылатых ракет "Рельеф" (наземная версия морского "Граната", предок нынешней ракеты 3М14 комплекса "Калибр") а также оперативно-тактический комплекс 9К76 "Темп-С".

Достаточно неожиданно в состав ликвидируемых попал тот самый комплекс "Ока", который имел максимальную расчетную дальность 450 км и никогда не испытывался на дальность более 400 км. Требование в отношении этого комплекса выдвигали на переговорах США, однако эта позиция регулярно блокировалась как не имеющая отношения к делу. В конце концов Михаил Горбачев и Эдуард Шеварднадзе для ускорения процесса согласились уничтожить и "Оку", получив взамен гарантии неразвертывания в Европе тактических ракет Lance с нейтронными боезарядами.

Скелеты в шкафу

Что отличает договор РСМД от группы режимов по стратегическим наступательным вооружениям, так это общая скандальность и постоянные взаимные претензии участников.

Претензии России к США сводятся к двум моментам. Первый возник в конце 1990-х и был связан с разработкой "ракет-мишеней", имитирующих ракеты средней дальности для испытаний систем ПРО (Hera, 1100-1200 км; MRT-1, 1100 км; LRALT, 2000 км). Образцы производились на базе ступеней межконтинентальной ракеты Minuteman II. При этом, скажем, та же Hera несла систему наведения от ракеты Pershing II.

Вторая претензия появилась несколько лет назад, и предъявляется к наземным огневым средствам европейского компонента американской глобальной системы ПРО — так называемым Aegis Ashore. В них используются те же пусковые установки Mk.41, что и на флоте. Но на флоте из них запускают и крылатые ракеты Tomahawk. Таким образом, объекты Aegis Ahore (один уже введен в эксплуатацию в Румынии, еще один в 2018 году поставят на дежурство в северной Польше) рассматриваются Москвой как наземные пусковые установки крылатых ракет, развернутые у российских границ.

У США к России тоже было несколько вопросов. Поначалу, например, сомнения вызвал ракетный комплекс РС-26 "Рубеж", который специалисты считают чем-то вроде "акселерата средней дальности": ракета, предназначенная для использования в запрещенном диапазоне РСМД, но формально имеющая большую максимальную дальность. Продемонстрированная на испытаниях дальность "Рубежа" составила 5800 км, что позволяет юридически вывести ракету из-под действия режимов РСМД.

Но главная претензия — это крылатая ракета 9М729, о которой вообще мало что известно достоверно. Американцы утверждают, что Россия испытала и развернула некоторое количество увеличенных пусковых установок для ракетного комплекса "Искандер-М", позволяющих использовать крылатые ракеты увеличенной дальности (по сравнению со штатной 9М728, которая летает на договорные 500 км). По их мнению, это, по сути, наземная версия ракеты 3М14 от комплекса "Калибр", то есть Россия пытается восстановить линию вооружений, пресекшуюся на "Рельефе".

Боевые пуски крылатых ракет ОТРК "Искандер-М Фото: ТАСС/пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту

Россия в ответ заявляет, что 9М729 действительно существует, но никаких договоров не нарушает.

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"Характеристики 9М729 полностью соответствуют Договору", — заявил неделю назад глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

Генерал Владимир Дворкин, бывший глава 4-го ЦНИИ Минобороны, а ныне один из ведущих экспертов ИМЭМО РАН, на это заметил, что 11-й пункт 7-й статьи договора разрешает испытания крылатых ракет морского или авиаицонного базирования с наземных установок, которые предназначены только для этих испытаний и которые отличаются от пусковых для КР наземного старта.

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"Можно предположить, что американцы иначе, чем мы, трактуют признаки отличия", — подчеркнул он.

Некоторые двери лучше не открывать

Тяжелая история режима РСМД показывает, сколь велики могут оказаться проблемы в том случае, если стороны решатся-таки его денонсировать.

В принципе, РСМД уже изрядно устарел. Даже на момент подписания в повестке переговоров регулярно поднималась тема ракет средней дальности Великобритании и Франции. К сегодняшнему дню целый ряд стран обзавелся ракетами средней дальности. Помимо постоянного члена Совбеза ООН Китая, это Индия, Израиль, Пакистан, Иран и КНДР. Собрать работоспособный механизм из такой группы участников будет трудно.

Архаичность договора подчеркивают и явные дыры в некоторых формулировках. Так, ударный беспилотник полностью подходит под договорное определение крылатой ракеты и, следовательно, формально должен регулироваться аналогичным образом. На это неоднократно намекали и в Москве, но больше в порядке юридического троллинга.

Однако, несмотря на кажущуюся устарелость, РСМД продолжает решать ключевую задачу деэскалации ядерной напряженности в Европе и поддержания стратегической стабильности. Она тем более актуальна в условиях обострения отношений России с Западом, наметившегося с 2014 года.

Возврат в ситуацию 1987 года приведет к развертыванию боевых систем, предназначенных для атаки целей в густонаселенной европейской части континента. Причем для России ситуация только ухудшится, так как формально НАТО получит возможность оперативно развертывать такие ударные системы в Польше, Румынии и Прибалтике. В гипотетическом будущем эти системы, не исключено, могут оказаться и на Украине. Все это вместе с гарантией приведет Москву и Вашингтон к самому тяжелому военно-политическому кризису со времен событий на Кубе в 1962 году.

Константин Богданов