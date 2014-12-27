Подписан приемный акт на фрегат "Адмирал Макаров"

Как сообщило ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград), 25 декабря 2017 года на предприятии был подписан приёмопередаточный акт на третий фрегат (сторожевой корабль) проекта 11356 "Адмирал Макаров". Акт подписали генеральный директор завода Эдуард Ефимов и председатель комиссии государственной приёмки Министерства обороны России капитан 1-го ранга Алексей Потешкин. Тем самым утверждено, что третий корабль проекта 11356 передан заказчику. Церемония подъёма флага ВМФ России на фрегате "Адмирал Макаров" состоится 27 декабря.

Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград) (с) ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

Со стороны bmpd напомним, что строительство шести кораблей модифицированного проекта 11356 (иногда обозначаются как проект 11356Р или 11357) было начато на ПСЗ "Янтарь" в Калининграде по двум контрактам на три корабля каждый, заключенным с Министерством обороны России - контракту № 704/27/2/ОНК/КН/1176-10 от 28 октября 2010 года (первая тройка) и контракту № З/1/1/0553/ГК-11-ДГОЗ от 13 сентября 2011 года (вторая тройка). Стоимость каждого контракта составляет 40 млрд рублей. Все шесть кораблей изначально были запланированы для пополнения Черноморского флота.

"Адмирал Макаров" является третьим кораблем всей серии (заводской номер 01359) и был заложен на "Янтаре" 29 февраля 2012 года, и спущен на воду 3 сентября 2015 года. 29 июля 2016 года корабль вышел на заводские ходовые испытания (ЗХИ). Государственные испытания "Адмирала Макарова" были начаты осенью 2016 года, но затянулись более чем на год ввиду решения провести морские испытания на данном корабле новой зенитной управляемой ракеты 9М317МФА с активной радиолокационной головкой самонаведения, вводимой в состав ЗРК "Ураган-1".

Головной фрегат серии "Адмирал Григорович" (заводской номер 01357) был заложен на "Янтаре" 18 декабря 2010 года, спущен на воду 14 марта 2014 года, переведен из Калининграда в Балтийск 8 апреля 2015 года и совершил первый выход на ЗХИ 24 апреля 2015 года. "Адмирал Григорович" был введен в состав ВМФ России 11 марта 2016 года и 9 июня 2016 года прибыл к месту базирования в Севастополь.

Второй корабль "Адмирал Эссен" (заводской номер 01358) был заложен на "Янтаре" 8 июля 2011 года и спущен на воду 7 ноября 2014 года. Фрегат был переведен из Калининграда в Балтийск 16 октября 2015 года, вышел на ЗХИ 5 ноября 2015 года и был передан ВМФ России 7 июня 2016 года. "Адмирал Эссен" прибыл в Севастополь 5 июля 2017 года.

Также на "Янтаре" была начата постройка фрегатов второй тройки "Адмирал Бутаков" (заложен 12 июля 2013 года, спущен на воду 2 марта 2016 года, заводской номер 01360), "Адмирал Истомин" (заложен 15 ноября 2013 года, заводской номер 01361) и "Адмирал Корнилов" (церемония закладкиа официально не производилась, заводской номер 01362). Cтроительство этих трех кораблей в настоящее время приостановлено до разрешения вопроса о комплектации их главной энергетической установки. Корпуса фрегатов "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов" в начале ноября 2017 года были спущены на воду для освобождения стапельных мест.