Министерство обороны России начало закупку самолетов Diamond DA42Т в качестве учебных

Как сообщил 25 декабря 2017 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, заместитель Министра обороны Юрий Борисов посетил с рабочей поездкой Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге.

Самолет Diamond DA42Т (бортовой номер "054"), предназначенный для поставки Министерству обороны России, в цеху АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА). Екатеринбург, 25.12.2017 (с) Алексей Иванов / ТРК "Звезда"

Выступая на совещании с участием коллектива предприятия, Юрий Борисов заявил, что Министерство обороны России планирует с 2019 года дальнейшие закупки беспилотников "Форпост", улучшенных с учетом боевого опыта в Сирии и собранных полностью из российских комплектующих.

"В Сирии "Форпост" зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Поэтому мы строим планы на ближайшее десятилетие использовать эти комплексы. Естественно, они пройдут модернизацию", - пояснил Юрий Борисов.

Он поблагодарил сотрудников завода, которые постоянно находились на авиабазе Хмеймим в Сирии, где обеспечивали техническое обслуживание беспилотников.

"Завод поставил в войска около 30 комплексов "Форпост", но они ещё были собраны из импортных комплектующих. По заказу Минпромторга завод выполнил работу по импортозамещению и мы обсуждаем планы заказа нового контракта с 2019 года со стопроцентной локализацией. Таким образом, "Форпост" будет уже целиком российским", - подчеркнул Юрий Борисов.

Разведывательный беспилотный комплекс "Форпост" включает в себя три самолёта и наземную станцию управления. Масса одного самолета составляет 500 килограммов. Он способен осуществлять разведку с высоты пять километров в течение 16 часов на удалении до 400 километров.

Также Юрий Борисов сообщил, что "Минобороны имеет твердый контракт на 35 учебно-тренировочных самолетов, которые будут использоваться для подготовки курсантов военно-транспортной авиации".

По его словам, в 2017 году поставлены три самолета. В 2018 завершатся государственные совместные испытания.

"В планах следующего года уже 17 самолетов, а в 2019 году ещё 15. Итого будет 35 самолетов поставлено", - разъяснил Юрий Борисов.

Он также отметил, что у Министерства обороны есть планы использовать самолет как платформу по другим направлениям, в том числе в качестве патрульного.

Помимо этого, Министерства обороны России заинтерисовалось самолётами Л-410.

"Он нас интересует для использования в сложных метеоусловиях, для посадки на воду, на снег. Предусмотрели модификацию поплавковую и лыжную, для того чтобы можно было использовать в интересах в том числе сил специальных операций", - рассказал Юрий Борисов.

Многоцелевой 19-местный самолет Л-410 производится на Уральском заводе гражданской авиации в двух исполнениях: как учебно-тренировочный и для перевозки грузов и пассажиров.

Модернизация самолета силами завода подразумевает, в первую очередь, замену бортового оборудования на отечественное, изменение посадочных устройств шасси - это лыжное шасси для посадки на снег и поплавковое для посадки на воду. Кроме того, разрабатывается шасси для посадки на мягкий грунт, неподготовленную площадку.

Комментарий bmpd. Таким образом, речь идет о начале закупки Министерством обороны России собираемых на АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) легких двухдвигательных четырехместных самолетов Diamond DA42 NG Twin Star производства австрийской компании Diamond Aircraft Industries GmbH, для использования в качестве учебно-тренировочных самолетов для подготовки курсантов военно-транспортной авиации ВКС России. Cамолеты DA42 NG оснащаются авиационными дизельными моторами Austro Engine AE 300 производства компании Austro Engine, принадлежащей все той же Diamond Aircraft,

Напомним, что вопрос о приобретении Министерством обороны России самолетов Diamond DA42 NG в качестве учебных был возбужден еще в 2010-2011 годах. В 2013 году УЗГА получил контракт Министерства обороны на создание специализированного учебно-тренировочного варианта DA42 NG, обозначенного DA42Т. Ранее сообщалось, что сборка DA42Т на УЗГА должна была начаться в 2015 году, а в 2016 году планировалось достижение их локализации уровня якобы 100 %. Однако фактически сборка этих машин для Министерства обороны была начата, как видно из вышеприведенного сообщения, только теперь.

Также УЗГА участвует в разработке пилотируемых и беспилотных платформ налюдения на основе самолетов DA42 (такие платформы на основе DA42 пользуются широкой популярностью во всем мире). Как уже сообщалось, в 2016 году ФСБ России приобрела у УЗГА два самолета DA42M NG с дополнительным оборудованием для использования в разведывательном варианте "для обеспечения государственных нужд". Теперь интерес к подобным комплексам на основе DA42 NG проявляет и Министерство обороны России. Следует отметить, что такие самолеты широко используются в качестве своего рода замены до сих пор недоступных многим эксплуатантам БЛА большой дальности полета, и в этом качестве, видимо, и интересуют российские Вооруженные Силы.

Что касается самолетов L-410UVP производимых чешским предприятием Aircraft Industries, об организации сборки которых также заявляет УЗГА, то, согласно сообщению телеканала "Звезда", во время визита на УЗГА Ю. Боисов заявил о планах Министерства обороны по приобретению у екатеринбургского завода 18 таких самолетов.

Самолеты Diamond DA42Т на АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) (на верхних снимках машина с бортовым номером "054"). Екатеринбург, 25.12.2017 (с) Алексей Иванов / ТРК "Звезда"

Самолет Diamond DA42Т (бортовой номер "054"), предназначенный для поставки Министерству обороны России, в цеху АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА). Екатеринбург, 25.12.2017 (с) кадр из репортажа ТРК "Звезда" (via Андрей Фомин)

Беспилотные летательные аппараты "Форпост" (израильские IAI Searcher Mk 2) в цеху АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА). На первых двух снимках - аппараты первых серий (израильского производства), проходящие ремонт и обслуживание, на трех последних снимках - модернизированные "локализованные" аппараты. Екатеринбург, 25.12.2017 (с) Алексей Иванов / ТРК "Звезда"

Самолет L-410UVP-E20 в цеху АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА), предположительно предназначенный для поставки ВКС России (нанесен бортовой номер "001"). Судя по окраске, это одна из машин, прибывших в конце года на УЗГА с чешского завода Aircraft Industries 15.12.2017. Екатеринбург, 25.12.2017 (с) Алексей Иванов / ТРК "Звезда"

Директор Центра АСТ Руслан Пухов (справа) и заместитель директора Центра АСТ Константин Макиенко (слева) после полета на самолете Diamond DA42 Twin Star (регистрация OE-FVI) на заводском аэродроме компании Diamond Aircraft Industries GmbH в Винер-Нойштадт (Австрия), октябрь 2013 года (с) bmpd

Легкий самолет Diamond DA42 NG cборки АО "Уральский завод гражданской авиации", являющийся частью аэромобильного сегмента системы комплексного мониторинга разработки ООО "РТИ Аэрокосмические системы", во время демонстрационных полетов на Московском авиасалоне МАКС-2015. Жуковский, август 2015 года (с) igor113.livejournal.com