Ушат дождя на Пентагон



Кибербезопасность. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Кибербезопасность. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Для уничтожения США достаточно батальона программистов

С помощью Интернета можно не только влиять на общественное сознание, собирать людей на массовые акции и "цветные революции", но и вербовать наемников в бандформирования, планировать и координировать их действия, организовывать теракты и диверсии, проводить масштабные операции, нанося враждебному государству неприемлемый ущерб.

Подручные хакеры способны разрушить банковскую, железнодорожную и энергетическую систему государства.

Как известно, страна терпит поражение в войне, если уничтожено 40 процентов населения или 60 процентов промышленных объектов. Сегодня, по оценкам некоторых иностранных экспертов, отключение компьютерных систем в результате хакерской атаки приведет к разорению 20 процентов средних компаний и трети банков в течение нескольких часов, а за несколько суток потерпит крах половина всех предприятий. В результате государство перестанет существовать.

“От кибернападения на гражданские инфраструктуры лучше других защищены Северная Корея и Китай. В этом плане они значительно превосходят США”

Как отмечал американский адмирал в отставке Джон Мак-Коннел, "поскольку мы самая развитая в технологическом отношении страна … значит, и более уязвимы". Экономика Соединенных Штатов связана с Интернетом больше, чем любой другой страны. Все основные секторы гражданской инфраструктуры (банки, транспортные сети, энергосистема), которые Министерство национальной безопасности США назвало критически важными, функционируют в Интернете и представляют легкую жертву при кибернападении.

Логические бомбы в Инете оказывают такое же дестабилизирующее воздействие, как диверсанты, закладывающие взрывчатку под опоры высоковольтных линий, трансформаторы и генераторы. Ричард Кларк, бывший советник администрации президента США по безопасности в киберпространстве, утверждал: "Если кто-нибудь в результате кибератаки разрушит генераторы, для их замены потребуется полгода, поскольку каждый производится по специальному проекту. А если кибератака произойдет в нескольких направлениях одновременно, а затем повторится после перехода на резервное электроснабжение, наша экономика может разрушиться, поскольку прекратится поставка продуктов питания и других потребительских товаров, выйдут из строя фабрики, а финансовые рынки вынуждены будут закрыться".

Известны расчеты: для подготовки атаки, которая выведет из строя компьютеры и парализует США, потребовалось бы два года и не больше 600 человек, а стоило бы это менее 100 миллионов долларов.

Следует отметить, что от такого нападения на гражданские инфраструктуры лучше других защищены КНДР и КНР. Пхеньяну проще всего отключить свои немногочисленные электронные коммуникации от внешнего мира, так что любое крупное вирусное нашествие не нанесет стране никакого вреда. Китай же может ограничить киберпространство, отключив второстепенных пользователей, так как большая часть его компьютерных сетей контролируется государством. В этом плане Поднебесная значительно превосходит в защите США, поскольку американские киберсистемы в частном владении, отключить их с ходу не получится.

Наряду с гражданской инфраструктурой хакеры точно так же могут вывести из строя управление войсками и оружием, дать ложные команды армии неприятеля. В 2008 году через Интернет взломали информационную систему Пентагона и вывели из строя около 1500 компьютеров. Американские официальные лица утверждали, что эта атака под названием "Титановый дождь" проводилась под патронатом властей КНР.

В январе 2009-го истребители ПВО ВМС Франции несколько дней не могли подняться в воздух – через дыру в ОС Windows компьютеры были поражены червем Downadup. Стало невозможно загрузить планы полетов.

Подчеркнем: американское военное киберпространство включает 15 000 сетей Минобороны с семью миллионами устройств в 88 странах. Через Интернет эти системы просматриваются миллионами чужих глаз. Однако Пентагон неспособен обойтись без Инета. Управление и контроль, материально-техническое обеспечение, вывод армии и флота на исходные позиции, наведение высокоточного оружия на цели – все базируется на программном обеспечении и прочих связанных с Интернетом технологиях. И везде, как в домашнем компьютере, используются несовершенные технологии, небезопасное программное и аппаратное обеспечение.

Ахиллесовой пятой становится сетецентрическая стратегия развития армии США, согласно которой создается единая информационная разведывательно-ударная система. В любой момент она может быть парализована вирусом или логической бомбой. Обычный компьютер становится опаснее урановых боеголовок, заключают американские военные.

Напрашивается вывод: нельзя полагаться только на компьютеры. Ими, как современными техническими средствами обеспечения боевых действий, нужно хорошо владеть. Но командирская смекалка, предвидение, боевой опыт, другие качества были, есть и останутся незаменимы в любой войне, с использованием каких бы технических новинок она ни велась.

Василий Микрюков, действительный член АВН, доктор педагогических наук