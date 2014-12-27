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Канадские винтовки для ВСУ и луки с копьями из Чада

27.12.2017 Военно-промышленный курьер 119 0
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Гранатомет M203
Гранатомет M203, установленный на винтовку M16.
Источник: armyrecognition.com

Просто нет к ним боеприпасов

Киевская хунта на пороге реализации своей мечты о поставках "летального оружия". Вслед за американцами о своем намерении вооружать украинских карателей заявила Канада.

Напомним, что до недавнего времени многие украинские политики и военные чины публично заявляли, что западное оружие – это единственное, чего не хватает Украине для полной и окончательной победы над врагами Украины. Военный хай-тек помноженный на доблесть "киборгов" позволит покончить не только с "сепаратистами", но, возможно, и одолеть Россию.

Впрочем, по мере того, как перспектива поставок вооружения становится все более близкой и реальной, энтузиазм киевских комментаторов значительно снижается.

Так, например, украинский пропагандист Дмитрий Снегирев, выступающий в роли военного эксперта, в эфире телеканала "112" в сердцах заявил:

"Во-первых, подписано то, что предоставляется стрелковое оружие, а на вооружении Канады стоит Colt Canada, это американский аналог M16. Поэтому пользы от него ВСУ никакой. Мы с таким же успехом можем заключить с Чадом договор о поставках луков и копий, и будет больше пользы. Потому что M16 – это натовский стандарт, и у нас просто нет к ним боеприпасов".

Надо признать, что Снегирев довольно оптимистичен. Вовсе не обязательно канадцы в качестве стрелкового оружия поставят винтовку/ карабин Diemaco C7 / C8 (канадскую версию М-16/М-4). Гораздо более вероятно, что на Украину будут отправлены самозарядные винтовки С1, которые были сняты с вооружения в 1984 году и в большом количестве находятся на складах. Они выполнены под патрон 7, 62х51 НАТО, и этих боеприпасов также нет на украинских складах.

Тут можно вспомнить, что в свое время США отправили в Литву винтовки М-14, от которых они сами отказались в 60-х годах прошлого столетия. 40 тысяч таких стволов было передано в 1999 году в рамках военной помощи. Однако потом Вильнюсу пришлось выложить довольно крупную сумму за боеприпасы и обслуживание этих безнадежно устаревших и не слишком удачных винтовок. А когда литовские военные решили избавиться от надоевшего "металла" и продали американские подарки членам Союза стрелков Литвы (военно-патриотическое объединение, вроде ополчения) американцы устроили жуткий скандал, заставив эти винтовки выкупать у "литовских стрелков".

Как бы то ни было, ВСУ, вооруженные привычными и надежными автоматами Калашникова, в ином стрелковом оружии нуждается в последнюю очередь.


Борис Джерелиевский
26.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Литва
Россия
США
Украина
Чад
Продукция
M16
Компании
Концерн Калашников
Проекты
NATO

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