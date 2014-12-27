Карьера на обломках



Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М".

Источник: © Роскосмос Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М".Источник: © Роскосмос

Космической отрасли не везет со спутниками жизни

Специальная аварийная комиссия Роскосмоса, созданная по причине нештатной ситуации при запуске с космодрома Восточный 28 ноября аппарата "Метеор-М" вместе с сопутствующей полезной нагрузкой из 18 микроспутников, огласила предварительные выводы. Причиной случившегося явилась, как заявили официальные представители госкорпорации, некорректная работа алгоритмов программного обеспечения в совокупности с неучтенными при его составлении особенностями азимутов пуска с новой стартовой площадки.

Дословно это прозвучало так: "Сложилось такое сочетание параметров стартового стола космодрома, азимутов полета ракеты-носителя и разгонного блока, которое не встречалось ранее".

“Илон Маск со своим носителем грозится забрать себе все коммерческие запуски космических аппаратов”

Симптоматичная, надо заметить, формулировка. Будто бы не конкретные люди совершили ошибку, недоработали, а все сложилось само по себе. Прямо полтергейст, потусторонние силы. Хотя очевидно, что никто из руководителей и специалистов не удосужился провести более глубокую работу при подготовке космической миссии, что ставит под вопрос уровень их компетенции и ответственности за порученное дело.

Российская космонавтика в последнее время не особо радует достижениями. Напротив, все чаще приходится слышать о неполадках или даже об авариях отечественной техники. Невольно закрадывается мысль: что-то уж слишком часто в последнее время стали приходить подобные пугающие новости из недр российской космической отрасли. Видимо, настала пора делать правильные выводы и принимать конкретные меры, ибо в противном случае проблемы будут загнаны в тупик, выбраться из которого с течением времени все сложнее. Это чревато рецидивом бесконечных аварий, катастроф и как следствие огромными финансовыми потерями и полным крахом репутации отечественной космонавтики.

Спутникопад

Статистика космических аварий удручает. Не было года, чтобы техника не подвела. Особенно капризной в плане надежности оказалась ракета-носитель "Протон-М". Вот ее черный список только за последние годы.

2010 год. РН "Протон-М" вывела три спутника системы ГЛОНАСС с критическим отклонением от курса. Орбита оказалась неверной, и спутники не смогли работать по предназначению.

2011 год. Спутник "Экспресс-АМ4" не добрался до орбиты.

2012 год. В августе не долетели до орбиты наш "Экспресс-МД2" и индонезийский "Телстар", а в декабре снова недолет спутника "Ямал-402". Благо, "Ямал-402" сумел за счет своих двигателей добраться до геостационарной орбиты, но его ресурс по причине расхода топлива резко снизился.

2013 год. РН "Протон-М" угробила три спутника ГЛОНАСС в первые секунды после старта. Запуск показывали в прямом эфире. Оказывается, при сборке поставили вверх ногами какой-то датчик копеечной стоимости. В итоге ущерб в миллиарды рублей.

2014 год. Сначала РН "Протон-М" не смогла вывести на орбиту "Экспресс-АМ4R", а позже вывела с отклонениями "Экспресс-АМ6".

2015 год. До орбиты не добрался мексиканский спутник MexSat1.

В 2016-м аварий не было, потому что "Протоны" не летали.

В последние годы несколько подмочила репутацию и казавшаяся ранее сверхнадежной ракета-носитель "Союз".

В 2015 и 2016 годах эти РН по причине аварии третьих ступеней не смогли вывести на орбиту грузовые корабли "Прогресс". В итоге на МКС не были доставлены необходимые полезные грузы.

28 ноября – очередная авария. Это был второй запуск с нового космодрома и в отличие от первого завершился полным провалом. Уже на первом витке затопленными в океане оказались КА "Метеор-М" со товарищи. На этот раз подвели специалисты, которые разрабатывали и закладывали программу полета в систему управления разгонного блока.

Вся эта убийственная статистика выглядит еще более трагичной на фоне успехов зарубежных конкурентов России. Американец Илон Маск со своим носителем грозится забрать себе почти все коммерческие запуски космических аппаратов.

Эффективный сапожник

Илон Маск. Источник: google.com

Можно не сомневаться, что виновные в аварии будут найдены и наказаны – надо же отчитаться перед вышестоящим начальством о проделанной работе. Только одно это вовсе не гарантирует от повторения случившегося в будущем – причины подобных аварий глубоки и носят системный характер. Поскольку по большей части это человеческий фактор, возникает вопрос: а почему те самые люди, призванные добросовестно относиться к служебным обязанностям и обеспечивать высокое качество на своем участке работы, допустили халатность, приведшую к столь печальным последствиям?

Сегодня так называемые эффективные менеджеры, дорвавшиеся до руководящих должностей на предприятиях космической отрасли, уже стали притчей во языцех. Сам этот термин подразумевает неких руководителей, имеющих высокие должности, но не обладающих компетенцией, организаторскими способностями и необходимым опытом, чтобы эффективно управлять порученными орбитами.

По каким-то необъяснимым причинам сегодня считается нормой, когда предприятием космического направления рулит некий юрист-экономист – человек крайне далекий от производства, имеющий о технике весьма смутное представление. В то же время такой руководитель абсолютно не готов нести персональную ответственность за провалы в работе, при этом обладая явно завышенными амбициями в плане денежного вознаграждения своего, с позволения сказать, труда.

Чем чревата подобная кадровая политика, указывал еще лет двести назад баснописец Крылов: "Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник". Сейчас мы имеем неудовольствие созерцать в космической отрасли работу сапожников.

В итоге после провалов приходится судорожно искать на замену "эффективным менеджерам" людей с опытом работы. Достаточно вспомнить одну из последних таких кадровых перестановок в руководстве Воронежского механического завода и Конструкторского бюро химавтоматики, вызванную системным браком двигателей третьих ступеней РН "Протон-М" и "Союз". Пока дело не дошло до многочисленных аварий, вышестоящее начальство не удосужилось проверить состояние дел на этих предприятиях. В конце концов прежних руководителей по-тихому уволили, но остались те, кто их прежде настойчиво продвигал.

Военных хорошо учили

Однако есть и хорошие новости. К примеру, у военных, а конкретнее – в Космических войсках совершенно иная ситуация в плане надежности. Они тоже, как и гражданские, осуществляют подготовку к запуску и вывод аппаратов на орбиту. Статистику у них за последние годы надо признать исключительно положительной. Никакого секрета успеха здесь нет: все военнослужащие – от рядовых контрактников до командующего – являются профессионалами своего дела. Видимо, будущие офицеры, поступив в высшие военные учебные заведения, слушали лекции, а не отсыпались после посещения ночных клубов, как многие студенты гражданских университетов. Дисциплина, понимаешь!

В то же время в руководстве Роскосмоса продолжают упрямо считать, что управлять предприятиями отрасли могут даже кухарки (правда, не абы какие, а свои, доверенные), ибо все решают выделенные деньги, а другие формы управления, опыт и стимулы не имеют значения. Но практика показала: руководители, умеющие лишь направлять денежные потоки, и то обычно в нужную для себя сторону, неспособны грамотно решать сложные технические задачи.

Есть еще примечательный опыт, а именно государственной корпорации "Росатом". Это ее привел в пример в выступлении на конференции "Космос как бизнес" помощник президента РФ Андрей Белоусов, призвав учиться зарабатывать деньги. В этом есть определенный резон, поскольку Росатом развивается стабильно и устойчиво, имеет много контрактов на строительство АЭС за рубежом. И в России ритмично вводит в строй новые энергоблоки. В общем, работает с прибылью и имеет хорошие перспективы. Чем не пример для подражания?!

У Роскосмоса также есть возможности для поступательного развития. Но сначала нужно завершить внутренние реформы, провести техническую реконструкцию всех предприятий госкорпорации, обновить модельный ряд космических изделий и, наконец, навести порядок в кадровом вопросе. А государство, если оно хочет иметь стабильно работающую отрасль, должно оказать необходимую помощь. И не сокращать расходы по Федеральной космической программе, а как минимум восстановить их в полном объеме.

Возвращаясь же к теме аварий космической техники, можно сказать лишь одно: случилось то, что по логике и должно было. И серьезные выводы, нравится это кому-то или нет, делать все-таки придется.

Владимир Владимиров

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 49 (713) за 20 декабря 2017 года