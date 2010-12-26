JLTV идет по пути полного замещения HMMWV



Легкая тактическая машина (JLTV) Oshkosh Defense.

Источник: www.defenseindustrydaily.com Легкая тактическая машина (JLTV) Oshkosh Defense.Источник: www.defenseindustrydaily.com

"Военный Паритет", 24 дек. 2017 - Компания Oshkosh Defense, LLC получила очередной заказ на программу совместного легкого тактического транспортного средства (JLTV) стоимостью 100,1 млн долл США - должно быть выпущено 258 бронемашин и соответствующее оборудование. Это седьмой заказ на JLTV, первый был заключен в августе 2015 года.

По данным компании, JLTV в основном используется ВМС, армией и командованием специальных операций США, ими заменяются автомобили семейства Hummer (HMMWV). Программа JLTV заполняет критический разрыв в потенциале в нынешнем составе автотранспортного парка ВС США.

"С октября 2016 года поставлено более 1000 автомобилей. Машины по новому контракту армия и морская пехота начнет получать с 2019 финансового года", сообщил Дейв Дирсен, вице-президент и генеральный менеджер совместных программ Oshkosh Defense. В рамках программы также ожидается принятие решения о полномасштабном серийном производстве в 2019 году, начальная оперативная готовность будет объявлена в начале 2020 года.

"Со временем мы уверены в том, что появятся возможности нарастить потенциал этой мощной платформы в новых вариантах и конфигурациях", продолжил Дирсен. По его словам, "программа JLTV была разработана для обеспечения нового поколения защиты, мобильности и возможностей для наземных подразделений. Мы также видим значительный экспортный потенциал для оснащения союзников, которым требуется тактическое колесное транспортное средство, доказавшее свою эффективность в отношении баллистической защиты корпуса, защиты днища автомобиля в соответствии с классом MRAP, возможности сетевого мобильного командного центра и впечатляющей внедорожной мобильности".