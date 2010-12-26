Танки Тип 16 поступают на вооружение Сил самообороны Японии
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Боевая машина Tип 16 (Mobile Combat Vehicles - MVC) японских наземных сил самообороны.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 24 дек. 2017 - Правительство Японии разместило заказ на 16 дополнительных мобильных боевых машин Tип 16 (Mobile Combat Vehicles - MVC) для японских наземных сил самообороны. По данным Минобороны, на выполнение контракта выделено около 12,1 млрд иен.
Впервые колесный танк был продемонстрирвоан в 2013 году. Официальные источники утверждают, что производство MCV разработки Mitsubishi Heavy Industries было организовано в 2017 году. Планируется, что для японской армии будет построено около 200-300 таких боевых машин.
Несмотря на небольшие размеры и легкую броню, машина может успешно атаковать более крупные бронированные боевые объекты, а также пехоту, используя свою мощную пушку. Основное вооружение - 105-мм пушка, разработанная компанией Japan Steel Works. Кроме того, машина оснащена 12,7 мм пулеметом НАТО M2 Browning и спаренным с пушкой пулеметом НАТО Sumitomo Type 74 калибра 7,62 мм.
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24.12.2017
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