"Сааб" поможет Южной Корее в АФАР



Предполагаемое изображение истребителя KF-X.

Источник: KAI Предполагаемое изображение истребителя KF-X.Источник: KAI

"Военный Паритет", 25 дек. 2017 - Программу развития радара для нового южнокорейского истребителя возглавляет Корейское агентство по оборонному развитию (ADD), шведская компания Saab будет работать в сотрудничестве с ADD и его партнером по контрактам LIG Nex1. Стоимость программы по созданию бортовой РЛС с активной ФАР составляет 125 млн шведских крон (25 млн долл США).

Республика Корея имеет долгосрочные амбиции по разработке отечественных истребителей, включая соответствующую авионику и БРЭО. Для Saab настоящий контракт является важной вехой и показывает, что компания является важным партнером в долгосрочной перспективе для правительства Республики Корея и промышленности.

"Мы гордимся тем, что являемся частью программы южнокорейского радара с АФАР. Это еще раз подтверждает нашу позицию ведущего поставщика и партнера по разработке новейших технологий и вспомогательных систем для истребителей. Одна из наших целей - партнерство с корейской промышленностью и правительством для поддержки разработки истребителя", говорит Андерс Карп, руководитель отдела оборонного бизнеса Saab.

LIG Nex1 Co. Ltd. базируется в Сеуле, разрабатывает и производит широкий спектр высокоточных электронных систем.

Сеул разрабатывает реактивный истребитель, первоначально названный KF-X, при поддержке Lockheed Martin, но правительство США отказало в поставке четырех критических технологий, в том числе радара с АФАР. После этого заявления США Южная Корея пообещала разработать технологии самостоятельно.

Южная Корея сталкивается с проблемами со стороны Индонезии, которая стала партнером в программе КF-X, в которой последняя должна финансировать часть программы в обмен на права производства некоторой части самолетов для своих ВВС.