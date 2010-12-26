"Сааб" поможет Южной Корее в АФАР
|
|
Предполагаемое изображение истребителя KF-X.
Источник: KAI
"Военный Паритет", 25 дек. 2017 - Программу развития радара для нового южнокорейского истребителя возглавляет Корейское агентство по оборонному развитию (ADD), шведская компания Saab будет работать в сотрудничестве с ADD и его партнером по контрактам LIG Nex1. Стоимость программы по созданию бортовой РЛС с активной ФАР составляет 125 млн шведских крон (25 млн долл США).
Республика Корея имеет долгосрочные амбиции по разработке отечественных истребителей, включая соответствующую авионику и БРЭО. Для Saab настоящий контракт является важной вехой и показывает, что компания является важным партнером в долгосрочной перспективе для правительства Республики Корея и промышленности.
"Мы гордимся тем, что являемся частью программы южнокорейского радара с АФАР. Это еще раз подтверждает нашу позицию ведущего поставщика и партнера по разработке новейших технологий и вспомогательных систем для истребителей. Одна из наших целей - партнерство с корейской промышленностью и правительством для поддержки разработки истребителя", говорит Андерс Карп, руководитель отдела оборонного бизнеса Saab.
LIG Nex1 Co. Ltd. базируется в Сеуле, разрабатывает и производит широкий спектр высокоточных электронных систем.
Сеул разрабатывает реактивный истребитель, первоначально названный KF-X, при поддержке Lockheed Martin, но правительство США отказало в поставке четырех критических технологий, в том числе радара с АФАР. После этого заявления США Южная Корея пообещала разработать технологии самостоятельно.
Южная Корея сталкивается с проблемами со стороны Индонезии, которая стала партнером в программе КF-X, в которой последняя должна финансировать часть программы в обмен на права производства некоторой части самолетов для своих ВВС.
|
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.08.2017 США пока не готовы передать Индии ключевые технологии производства истребителей F-16 Блок.70
17.07.2017 Прототип южнокорейской РЛС с АФАР для перспективного истребителя KF-X
28.01.2015 F-35 с грузом проблем
10.03.2011 Сделано в Японии
27.07.2009 Южная Корея изменила планы разработки истребителя-невидимки
29.11.2007 Южная Корея планирует совместно с западными компаниями разработать истребитель пятого поколения
23.11.2017 Видимые невидимки: самые известные самолеты-"стелс"
09.08.2017 Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения