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КС-46. Назван первый иностранный оператор

26.12.2017 Военный паритет 91 0
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Самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus
Первый построенный для ВВС США серийный самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus (регистрация N50217, заводской номер 41858, номер ВВС США 16-46009, серийный номер VH009) в первом полете. Эверетт, 05.12.2017.
Источник: Boeing

"Военный Паритет", 25 дек. 2017 - Компания Boeing объявила о первом иностранном контракте на новые самолеты-заправщики КС-46А. Эта страна - Япония.

Эта новость пришла через день после того, как в четверг Федеральное авиационное управление (FAA) сертифицировало базовую конфигурацию самолета-танкера KC-46 767-2C, включая авионику, блок автоматического управления и новую топливную систему. Boeing по-прежнему ожидает сертификации военных систем танкера, прежде чем новый самолет будет поставлен ВВС США в первом квартале 2018 года.

В пятницу компания заявила, что заключила контракт с Японией на сумму 279 млн долл США - это первый самолет с необходимой материально-технической поддержкой.

Япония уже эксплуатирует четыре воздушных танкера на базе планера 767. Однако KC-46 является более совершенной машиной данного класса, разработанной для ВВ США.

"Боинг" обязуется до 18 октября 2018 года доставить 18 сертифицированных и строевых самолетов КС-46А и получить дополнительные заказы.
25.12.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Япония
Продукция
КС-46
Компании
Boeing

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