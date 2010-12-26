TFX. Обнародованы спецификации турецкого истребителя



Рисунок турецкого истребителя TFX (предполагаемый вид).

Источник: militaryparitet.com Рисунок турецкого истребителя TFX (предполагаемый вид).Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 25 дек. 2017 - Турецкая аэрокосмическая компания (TAI) выпустила официальные спецификации истребителя TFX, официально известного как Milli Muharebe Uçağı (отечественный боевой самолет).

Как указано на веб-сайте TAI, TFX будет иметь максимальный взлетный вес 27 215 кг, длину 19 м и размах крыла 12 м. Он будет оснащен двумя ТРДДФ с форсажной тягой по 9072 кгс. Боевой радиус определен в более 1111 км, практический потолок более 16 764 м (55 000 футов), максимальная скорость 2М. Показатели боевой нагрузки и пустой вес самолета не обнародованы.

Компания также сообщила, что новые истребители будут взаимодействовать с F-35A, которые также поступят на вооружение ВВС Турции. Срок эксплуатации парка TFX определен до 2070 года.

Согласно политике Анкары в области оборонной промышленности, Турция стремится сама наладить производство двигателей и вооружения для этих самолетов. Также ставится задача создания отечественных "слияющихся датчиков" как на F-35, которые должны дать "высокую ситуационную осведомленность". Первый полет прототипа намечен на 2023 год - это "главная цель" правительства к 100-летию основания Турецкой Республики.

В январе TAI и SSM (Подсекретариат оборонной промышленности) подписали контракт на сумму более 100 млн ф.ст. с BAE Systems, чтобы британская компания помогла в разработке самолета. В соответствии с четырехлетним контрактом BAE должна предоставить TAI "400 человеко-лет" инженерного консалтинга и технической поддержки. После завершения этого этапа BAE, как ожидается, получит еще один контракт по этой программе.

Что касается программы турбовентиляторных двигателей для TFX, турецкое министерство обороны подчеркнуло, что оно все еще рассматривает варианты, хотя правительство Великобритании предоставило Турции "Открытую общую экспортную лицензию", что позволит Rolls-Royce сотрудничать с частной турецкой компанией Kale Group для формирования совместного предприятия TAEC Uak Motor Sanayi AS. В мае этого года компании Kale Group (51%) и Rolls-Royce (49%) создали вышеупомянутое СП. Rolls-Royce также будет обучать 350 турецких инженеров и обязалась использовать турецкие технические возможности в программе ТРДДФ.

Однако министерство Турции сообщило журналистам, что страна не желает зависеть от одной страны в программе TFX, заявив: "Когда вы работаете с одной компанией или когда вы зависите от одной страны, вы можете столкнуться с различными проблемами на определенных этапах проекта".

Турецкое оборонное издание C4Defence сообщило 15 декабря, что TUSA Engine A.. (TEI), которая находится в совместном владении TAI (50,5%), General Electric (46,2%), Фонда турецких вооруженных сил и Турецкой ассоциации аэронавигации (3,3%) - также представили свое собственное предложение по двигателю.

Таким образом, пока неизвестно, как будет развиваться ТРДДФ-программа в рамках TFX. Компания TЕI ведет собственные разработки и лицензированное производство. Например, для турецкой программы вертолетов T-70 Black Hawk компания будет производить турбовальный двигатель T700-GE-701D разработки General Electric (GE). TЕI также возглавляет разработку турбовального двигателя мощностью 1400 л.с. для многоцелевого вертолета TAI T-625 и ударного вертолета TAI ATAK-2.