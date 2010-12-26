Минобороны фактически завершило строительство своих объектов в Арктике



Арктический комплекс «Северный клевер».

Источник: www.sdelanounas.ru Арктический комплекс «Северный клевер».Источник: www.sdelanounas.ru

Глава ведомства Сергей Шойгу отметил, что за всю историю освоения региона такого количества объектов с таким оснащением "не строил никто"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Минобороны России фактически завершило строительство своих объектов в Арктике, заявил в понедельник глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Мы завершили фактически строительство в Арктике. За всю историю освоения Арктики такого количества объектов, в таком виде, в таком оснащении, с такими возможностями по энергосбережению, вооружению не строил никто, ни одно государство", - сказал он на заседании Общественного совета при Министерстве обороны РФ.