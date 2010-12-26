Новый таиландский фрегат в море

Как сообщают таиландские ресурсы, в ноябре 2017 года без огласки начались заводские ходовые испытания фрегата Tachin (бортовой номер "471"), построенного для ВМС Таиланда южнокорейской судостроительной корпорацией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) на верфи в Окпо (Кодже). Ожидается, что фрегат будет передан таиландскому флоту в августе 2018 года и прибудет в Таиланд в начале 2019 года.

Построенный южнокорейской судостроительной корпорацией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) для ВМС Таиланда фрегат Tachin проекта DW3000 на испытаниях. Декабрь 2017 года (с) thaidefense-news.blogspot.com

ВМС Таиланда подписали контракт с DSME на постройку фрегата Tachin 7 августа 2013 года, стоимость контракта составила 410 млн долл (без учета стоимости закупаемого отдельно ракетного вооружения). Строительство ведется DSME по специально разработанному экспортному проекту DW3000. Закладка фрегата Tachin на верфи в Окпо была произведена 16 мая 2016 года, а спуск на воду - уже 23 января 2017 года. Это самый крупный эскортный надводный боевой корабль, построенный в Южной Корее на экспорт.

Контракт предусматривал опцион на второй корабль, который должен строиться при содействии DSME в Таиланде, однако данные о его реализации пока отсутствуют.

Фрегат Tachin имеет полное водоизмещение 3700 тонн, длину 122,5 м, ширину 14,4 м, и осадку 4,2 м. Энергетическая установка двухвальная комбинированная (два маршевых дизеля и форсажная газовая турбина) нераскрываемого типа и мощности, скорость полного хода 30 уз. Дальность плавания 4000 миль на 18 уз. Экипаж 135 человек.

Вооружение включает восемь противокорабельных ракет Boeing Harpoon Block II, восьмизарядную вертикальную пусковую установку Mk 41 (32 ЗУР Raytheon ESSM), одну 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo (Oto Melara) Super Rapid, две 30-мм артиллерийские установки MSI DS-30M, один 20-мм шестиствольный зенитный артиллерийский комплекс Raytheon Phalanx Mk 15 Block 1B, два 12,7-мм пулемета, два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата. В ангаре может базироваться вертолет Sikorsky S-70B Seahawk или Lynx. Фактически Таиланд к настоящему времени заказал лишь неполный комплект ракетного вооружения для корабля (в частности, только пять ракет Harpoon Block II и 22 ЗУР ESSM).

Радиоэлектронное вооружение включает АСБУ Saab 9LV Mk 4, многофункциональный радиолокационный двухдиапазонный комплекс Saab Sea Giraffe AMB (с двумя антеннами), три навигационные РЛС Sperry Marine, две РЛС управления огнем Saab CEROS 200, электронно-оптические системы обнаружения Saab EOS 500 и Elbit Systems CoMPASS, гидроакустический комплекс производства Atlas Electronik с буксируемой ГАС ACTAS и подкильной ГАС DSQS 24C ASO, комплекс РЭБ Harris ES-3601 и комплекс выстреливаемых помех Terma SKWS.

Облик и вооружение построенного южнокорейской судостроительной корпорацией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) для ВМС Таиланда фрегата Tachin проекта DW3000 (с) thaidefense-news.blogspot.com