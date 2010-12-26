Первый полет китайского самолета-амфибии AG600

24 декабря 2017 года в аэропорту Цзинвань города Чжухай (китайская провинция Гуандун) состоялся первый полет первого летного опытного образца китайского самолета-амфибии AG600 Jiaolong (серийный номер 001, регистрационный номер В-002А). Самолет был построен на находящемся в Чжухае китайском авиaстроительном предприятии Zhuhai Yanzhou Aircraft Corporation (ZYAC) объединения China Aviation Industry General Aircraft (CAIGA) государственной авиастроительной корпорации AVIC, выкатка этого первого прототипа была произведена еще 23 июля 2016 года.

Первый летный опытный образец китайского самолета-амфибии AG600 Jiaolong (серийный номер 001, регистрационный номер В-002А) в первом полете. Чжухай (провинция Гуандун), 24.12.2017 (с) Xinhua

Самолет AG600 Jiaolong ("Водяной дракон") имеет длину 39,3 м, размах крыла 39 м и заявляемый максимальный взлетный вес 53,5 тонны (по ряду китайских источников - до 60 тонн), что делает его самым большим современным гидросамолетом в мире (в сравнении с серийно производимыми сейчас ShinMaywa US-2, Бе-200 и Bombardier 415, - советский А-40 уже отошел в область истории и не совершает полетов). AG600 имеет четыре турбовинтовых двигателя WJ6 взлетной мощностью по 5100 л.с. (копия советского двигателя АИ-20, производится предприятием China National South Aviation Industry Company (CNSAIC) в Чжучжоу, провинция Хунань) с шестилопастными воздушными винтами.

Было объявлено о разработке двух модификаций самолета AG600 - поисково-спасательной (способна принимать на борт до 50 человек) и пожарной (забор 12 тонн воды). В дальнейшем возможно создание других модификаций, в том числе военных. CAIGA заявляет о наличии 17 заказов на самолет со стороны китайских заказчиков.

Программа создания самолета-амфибии AG600 была начата официально в 2009 году (первоначально использовались обозначения самолета JL-600, TA-600 или D-600, индекс AG600 употребляется с 2014 года), хотя фактически разработка была начата еще в 1980-е годы. Согласно китайским СМИ, инвестиции в программу AG600 с 2009 года составили около 3 млрд юаней. Первоначально датой первого полета первого прототипа назывался 2013 год, однако в последующем срок неоднократно переносился.

Испытания первого прототипа AG600 с воды планируется начать в 2018 году. Начало коммерческой эксплуатации серийных AG600 сейчас планируется на 2021 год.

Для строительства опытных и серийных самолетов AG600 CAIGA и AVIC осуществили полную реконструкцию предприятия ZYAC в Чжухае. Тем не менее, данный завод является пока что по сути сборочной площадкой для амфибий. Для прототипа 001 центроплан, среднюю и переднюю части фюзеляжа и крыло изготовило предприятие AVIC Xi'an Aircraft Industry (Group) Company в Сиани, хвостовую часть фюзеляжа и хвостовое оперение - предприятие AVIC Hanzhong Aviation Industry Group Company в Ханьчжуне, а мотогондолы - китайская компания Flying North. Эта кооперация сохранится и в дальнейшем. Всего в разработке и производстве AG600 задействовано около 150 институтов и научных центров и 70 предприятий промышленности КНР.

Первый летный опытный образец китайского самолета-амфибии AG600 Jiaolong (серийный номер 001, регистрационный номер В-002А) в первом полете. Чжухай (провинция Гуандун), 24.12.2017 (с) Xinhua

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