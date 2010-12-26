ВВС Франции получили первый военно-транспортный самолет C-130J-30

22 декабря 2017 года на авиабазу ВА123 ВВС Франции в Орлеане прибыл из США первый полученный французской стороной средний военно-транспортный самолет Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules (серийный номер 5836, французский бортовой номер 61-РО). Самолет был построен на предприятии Lockheed Martin в Мариетте (штат Джорджия), где выкачен 20 октября 2017 года и совершил там первый полет 22 ноября.

Прибытие на авиационную базу ВА123 ВВС Франции в Орлеане первого полученного Францией военно-транспортного самолета Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules (серийный номер 5836, французский бортовой номер 61-РО). 22.12.2017 (с) ВВС Франции

Напомним, что 29 января 2016 года Главное управление вооружений (Direction générale de l'armement - DGA) министерства обороны Франции официально объявило о закупке у США двух военно-транспортных самолетов Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules и двух транспортно-заправочных самолетов КС-130J на их базе по линии иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS).

Сумма контракта неизвестна, однако в обнародованном 10 ноября 2015 года Агентством министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) уведомлении Конгрессу США о предстоящей продаже Франции по линии FMS двух самолетов C-130J и двух транспортно-заправочных самолетов КС-130J на их базе общая предполагаемая стоимость поставки оценивалась в 650 млн долл, из которых 295 млн долл - стоимость собственно четырех самолетов, а также четырех запасных турбовинтовых двигателей Rolls Royce AE-2100D к ним, а 355 млн долл - стоимость устанавливаемых на самолеты бортовых комплексов самообороны (включающих системы AN/ALE-47, AN/AAR-47A(V)2 и AN/ALR-56M), навигационных систем, систем связи, а также запчастей, технической поддержки, обучения личного состава и т.д.

Пересмотренная программа вооружений Франции на период до 2019 года предусматривала закупку четырех C-130J, два из которых должны иметь возможность дозаправки вертолетов в воздухе. Изначально это должно было быть одной из задач военно-транспортного самолета Airbus А400М Atlas, однако на испытаниях выявилась затруднительность использовать А400М в качестве заправщика вертолетов, поскольку спутная струя от двигателей А400М создает значительные воздушные возмущения, небезопасные для сближения вертолетов для дозаправки.

Закупка для ВВС Франции самолетов С-130J стала частью объявленного 29 апреля 2015 года решения тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда о выделении дополнительных 3,8 млрд евро на расходы на французскую оборону в течении 2016-2019 годов, в том числе 1,5 млрд евро на закупки нового вооружения и техники.

Второй самолет С-130J-30 должен быть поставлен ВВС Франции в 2018 году. Оставшаяся пара в варианте заправщика КС-130J будет поставлена в 2019 году.

Французские самолеты C-130J-30 первоначально были зачислены в состав 61-й транспортной эскадры (61e Еscadre de Тransport) ВВС Франции на авиабазе ВА123 в Орлеане (что подтверждается бортовым номером головного самолета). Однако 1 сентября 2017 года на авиабазе ВА123 в Орлеане была воссоздана 62-я транспортная эскадра (62e Еscadre de Тransport), в состав которой, как сообщается, должны войти транспортные эскадрильи "Poitou" и "Franche-Comté", которые будут оснащены самолетами C-130H Hercules, C-160 Transall и CN-235, и состав которой теперь войдут все четыре французских C-130J/KC-130J. В свою очередь 61-я транспортная эскадра будет полностью оснащена самолетами A400M.

В дальнейшем французские C-130J предполагается передать в состав намечаемой к формированию совместной франко-германской эскадрильи самолетов С-130J, которая будет дислоцирована на французской авиабазе ВА105 в Эвре и включать четыре французских и шесть заказанных Германией самолетов этого типа. Соглашение о создании совместной эскадрильи и объединенного учебного центра в Эвре по подготовке личного состава самолетов C-130J было подписано представителями министерств обороны Франции и ФРГ 18 октября 2017 года. Достижение начальной оперативной готовности совместной эскадрильи запланировано на 2021 год (планируемая дата начала поставок германских самолетов C-130J), полной готовности - на 2024 год.