Saab приобрела строителя катеров Combat Boat 90

Шведская группа Saab AB 21 декабря 2017 года объявила о приобретении ею двух шведских предприятий - судостроительной верфи N. Sundin Dockstavarvet AB и судоремонтного завода Muskövarvet AB. Оба они (на 100% и 55 % соответственно) принадлежали "зонтичной" частной компании Aludesign i Docksta АВ из города Докста, владельцами которой являются братья К.А. Андерс Сундин, Торстен Сундин и Пер-Эрик Сундин. Сделка будет закрыта к 29 декабря, оба предприятия войдут в состав судостроительного подразделения Saab Kockums.

Скоростные десантно-штурмовые катера проекта Combat Boat 90 (СВ90; Stridsbåt 90) ВМС Швеции - фирменный продукт шведской верфи N. Sundin Dockstavarvet AB, приобретаемой группой Saab AB (c) Anders Sjödén / вооруженные силы Швеции

Небольшая верфь N. Sundin Dockstavarvet в Докста была основана Нильсом Сундином (дедом нынешних братьев) в 1905 году, и все это время оставалась семейной компанией. В последние десятилетия Dockstavarvet получила широкую известность в качестве проектанта и головного строителя скоростных десантно-штурмовых катеров проекта Combat Boat 90 (СВ90; шведское обозначение Stridsbåt 90) и их вариантов, массово строящихся для вооруженных сил Швеции и на экспорт и породивших большое количество копий (лицензионных и безлицензионных) и подражаний по всему миру. Также предприятие ведет строительство различных других малых катеров (в том числе для коммерческого и частного применения) с алюминиевыми корпусами длиной до 30 метров. На 2016 год на верфи было всего 43 занятых, годовой объем продаж составил 117,292 млн крон (около 16 млн долл). Предприятие имеет портфель заказов на 250 млн крон на несколько лет вперед.

Судоремонтный завод Muskövarvet AB располагается на территории шведской военно-морской базы Мюске близ Стокгольма и был создан в 2005 году специально для ремонта катеров СВ90 ВМС Швеции, с 2007 года на 55 % контролировался Aludesign i Docksta АВ (остальные 45 % принадлежат частным владельцам-основателям). Также ведется ремонт малых судов и катеров других типов, как военных, так и гражданских, и ремонт судовых двигателей. На предприятии 37 занятых.

Панорамный вид приобретаемой шведской группой Saab AB судостроительной верфи N. Sundin Dockstavarvet AB в Докста (Швеция) (с) N. Sundin Dockstavarvet AB