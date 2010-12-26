В строй ВМС Мьянмы введен патрульный корабль национальной постройки Inlay

В день празднования 70-летия мьянманского (бирманского) флота 24 декабря 2017 года в Янгоне состоялась церемония ввода в состав ВМС Мьянмы головного патрульного корабля нового типа Inlay (бортовой номер "54"), построенного на мьянманской военно-морской верфи в Синмалаике (Янгон; верфь также именуется Thilawa). На церемонии присутствовал главнокомандующий вооружёнными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн. Корабль, названный, по всей видимости, в честь крупного озера Инле, расположенного на юге штата Шан, был спущен на воду 27 ноября 2015 года.

Введенный в состав ВМС Мьянмы головной патрульный корабль Inlay (бортовой номер "54") национальной постройки. Янгон, 24.12.2017 (с) www.facebook.com/seniorgeneralminaunghlaing

Одновременно 24 декабря 2017 года в Янгоне состоялись церемонии передачи ВМС Мьянмы еще шести единиц, построеных верфью в Синмалаике - двух 56-метровых малых десантных кораблей с бортовыми номерами "1614" и "1615" (ранее два таких корабля были построены в Синмалаике и введены в строй в 2013 году), и четырех 29-метровых десантных катеров с бортовыми номерами "1713", "1714", "1715" и "1716" (ранее в 2015-2016 годах ВМС Мьянмы получили 12 таких катеров). Затем в честь 70-летия флота состоялся военно-морской парад ВМС Мьянмы, который принимал старший генерал Мин Аун Хлайн.

Характеристики патрульного корабля Inlay точно неизвестны, но сообщалось, что он имеет длину 81 м. Полное водоизмещение оценочно около 1500 тонн. Корабль вооружен китайской 57-мм спаренной автоматической артиллерийской установкой типа 66, видимо снятой с одного из старых китайских малых противолодочных кораблей проекта проекта 037 (в состав ВМС Мьянмы входили десять кораблей проекта 037, полученных из КНР в начале 1990-х годов). Так же на Inlay установлены минимум две малокалиберные артиллерийские установки и имеется ангар для базирования среднего вертолета.

В 2015 году сообщалось, со ссылкой на мьянманские СМИ, что якобы предполагается строительство серии из десяти патрульных кораблей типа Innlay.

Мьянма настойчиво развивает собственное военное кораблестроение. Ранее мьянманская военно-морская верфь в Синмалаике построила два относительно простых корвета Anawrahta (бортовой номер "771") и Bayinnaung ("772"), введенных в строй в 2001-2003 годах), а затем три фрегата все более совершенствующейся конструкции - F 11 Aung Zeyа (введен в строй в 2011 году), F 12 Kyan Sittha (2014 году) и F 14 Sin Phyu Shin (в декабре 2015 года), и большой корвет нового типа Tabinshwehti (бортовой номер "773", введен в строй в декабре 2016 года). С декабря 2013 года в Синмалаике ведется постройка нового фрегата с бортовым номером F 15. Корабли строятся с технической помощью КНР и КНДР.

Церемония ввода в состав ВМС Мьянмы головного патрульного корабля Inlay (бортовой номер "54") национальной постройки, а также двух 56-метровых малых десантных кораблей и четырех десантных катеров. Янгон, 24.12.2017 (с) www.facebook.com/seniorgeneralminaunghlaing и www.seniorgeneralminaunghlaing.com.mm

Облик введенного в состав ВМС Мьянмы головного патрульного корабля Inlay (бортовой номер "54") национальной постройки (с) кадры с видео с www.facebook.com/seniorgeneralminaunghlaing

Видео церемонии и парада ВМС Мьянмы