Создано в МАИ: открытия и разработки года



Московский авиационный институт «МАИ» . Московский авиационный институт «МАИ» .

Конечно, о Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете) невозможно говорить без упоминания о разработках и наиболее перспективных научно-исследовательских проектах. Тем более, что за 2017 год МАИ вырвался в лидеры среди столичных вузов по темпам роста выручки от опытно-конструкторских работ для промышленности.

В минувшем году МАИ заключил контракты и выполнил работы на сумму более 2 млрд рублей. И это неудивительно, ведь в копилке МАИ за год прибавилось множество разных изобретений. Самые передовые - в нашем обзоре.

1. Ответ импортозамещению: спутник МАИ покоряет орбиты

Спутник "Искра-МАИ-85" массой 4 килограмма, подготовленный в испытательном центре МАИ, был успешно выведен на орбиту 14 июля 2017 года на ракете-носителе "Союз-2.1а" в составе космического аппарата (КА) "Канопус-В-ИК". Уникальная маевская разработка выполнена полностью из отечественных материалов.

Спутник "Искра-МАИ-85" - детище студентов и молодых специалистов Аэрокосмического института МАИ. Главным конструктором аппарата стал Александр Чернышев, индустриальным партнером проекта выступил "Научно-исследовательский институт электромеханики" (НИИЭМ).

Вместе с НИИЭМ маевцы разработали модуль исследования теплового состояния электронных компонентов магнитного исполнительного органа системы ориентации и стабилизации аппарата. Именно этот модуль в качестве полезной нагрузки использовался во время запуска.

2. "Сердце" из космоса: МАИ создает и внедряет двигатели для космических аппаратов различного назначения

?В МАИ с успехом создаются и внедряются наиболее применимые в настоящее время типы электрических ракетных двигателей: стационарные плазменные двигатели, высокочастотные ионные двигатели, абляционные импульсные плазменные двигатели. Разработка ведется в НИИ Прикладной механики и электродинамики МАИ. В последние годы НИИ ПМЭ МАИ - головное подразделение по исследованию, испытанию, проектированию и разработке ЭРД нового поколения. Также НИИ ПМЭ МАИ создает их лабораторные и экспериментальные образцы.

Такие двигатели могут выполнять различные задачи. Например, коррекция орбиты космических аппаратов, их довыведение на геостационарную орбиту и другие орбиты со значительным увеличением массы аппарата, полеты космических аппаратов в дальний космос. Кроме того, вот уже несколько лет подряд в МАИ НИИ ПМЭ исследует и разрабатывает высокочастотные ионные двигатели различной мощности.

Новейшие разработки НИИ ПМЭ были представлены на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2017" и вызвали большой интерес у гостей мероприятия.

3. МАИ - автор нового поколения композитов и технологий изготовления 3D-принтеров

В лабораториях МАИ группа ученых кафедры 903 "Материаловедение" факультета "Общеинженерной подготовки" в 2017 году разработала новые методы получения материала будущего - композиционной керамики на основе нитрида кремния, или керамокомпозита. Этот материал обладает высокой прочностью, твердостью, химической стойкостью и стойкостью к термическому шоку. При этом изделие из нитрида кремния не только весит в разы меньше, чем эквивалентные металлические конструкции, но также обладает недюжинной "стойкостью" ко многим агрессивным средам. В МАИ нитрид кремния используют для изготовления деталей перспективных электроракетных и других типов двигателей.

Вообще спектр применения композитов на основе нитрида кремния, после повышения их технологичности, которой также занимаются в МАИ, очень широк. Композит можно использовать для изготовления различных деталей и агрегатов в машиностроении, авиационно-космической технике, химической промышленности. В МАИ также разрабатывается перспективный 3D-принтер, который сможет работать с новым видом композитного материала.

4. "Лучший инновационный проект - 2017" премии "Авиастроитель года" родом из МАИ

Высокой награды удостоилась совместная разработка двух кафедр МАИ - 208 и 908. Научная группа "Электрохимические источники тока" МАИ, в которую вошли Константин Пушкин, Надежда Окорокова, Станислав Севрук и Ариадна Фармаковская, создали перспективный источник электроэнергии для беспилотников и электромобилей. Он экологически чист и сможет легко заменить горючую и взрывоопасную литий-ийонную батарейку.

Помимо безопасности и экологичности, маевская разработка в несколько раз дешевле по себестоимости, чем литий-йон, а беспилотник с такой "батарейкой" пролетит гораздо дальше. Кроме того, в МАИ разрабатываются картриджи для моментальной "перезарядки" аппарата. Также устройство сможет работать в условиях низких температур - до 30°С.

5. МАИ создал школу "MaiDroneSchool" и команду МАИ по дронрейсингу "MaiDroneTeam"

И тот, и другой маевский проект отправился в успешное плаванье. И это неудивительно, ведь МАИ делает большие ставки на развитие беспилотного направления в своих стенах. Поэтому основание и создание в 2017 году сотрудником кафедры "Проектирование самолетов" МАИ Кириллом Щукиным школы "MaiDroneSchool" и команды "MaiDroneTeam" стало явлением закономерным. Выбор ассоциации "АэроНет" Национальной технологической инициативы в пользу МАИ как базового университета для обучения операторов беспилотников еще больше укрепило общее мнение о востребованности получения знаний по этой компетенции именно здесь.

Трудно спорить - в МАИ действительно учатся сильнейшие дронрейсеры России, члены команды "MaiDroneTeam". Благодаря своим инженерным талантам и способностям, они могут побеждать в самых престижных конкурсах. Так совсем недавно студент МАИ Александр Кунашук завоевал золотую медаль в компетенции "Управление беспилотными летательными аппаратами" на чемпионате WorldSkills.

В школе "MaiDroneSchool" научат пилотировать гоночные коптеры, дроны для видео и фотосъемки, а также сложных комплексов. Занятия проходят под руководством лучших пилотов России на базе ведущего авиационного вуза. Они подходят для всех и обеспечат вовлечение в занимательное технологическое хобби надолго!

6. В МАИ развивается 3D-школа

Аддитивное производство - одно из самых перспективных направлений в промышленности. По мнению экспертов, скоро детали, изготовленные таким образом, будут активно применяться в авиационно-космической технике. Ряд предприятий уже взяли технологию на вооружение и обкатывают все ее возможности.

МАИ есть, что предложить тем, кто хочет научиться создавать 3D-модели и изготавливать их при помощи 3D-принтера. В стенах вуза открылась 3D-школа, где каждый, исходя их своих потребностей, может овладеть навыками этой перспективной работы. Занятия ведутся по двум уровням: базовому и продвинутому, в зависимости от подготовки. Совсем скоро в 3D-школе МАИ стартует следующий этап обучения - профессиональный.