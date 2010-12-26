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Индия в ближайшие годы закупит более 900 гражданских самолетов

26.12.2017 Прайм 115 0
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Самолет Airbus A320neo
Пассажирский самолет Airbus A320neo с двигателями CFM International LEAP 1A, 2015 год.
Источник: flightglobal.com

Индийские авиакомпании в ближайшие годы планируют закупить свыше 900 гражданских самолетов, сообщило в понедельник министерство гражданской авиации Индии.

"Большинство индийских авиакомпаний имеют амбициозные планы расширения, особенно для использования имеющегося потенциала на региональных маршрутах, - отмечают в министерстве. - В первую очередь значительно нарастить парк намерены лоукостеры, такие как IndiGo, SpiceJet, GoAir, AirAsia и другие, приобретя в общей сложности в самые ближайшие годы свыше 900 авиалайнеров".

По данным ведомства, наибольшее число пассажирской летной техники закупит IndiGo, которая в течение ближайших 7-8 лет добавит к уже имеющимся 150 единицам еще 448 самолетов 399 A320 и 49 ATR. Еще один крупный бюджетный перевозчик, SpiceJet, тоже находится в процессе расширения своего нынешнего парка из 57 самолетов. В течение 2018-2023 годов авиакомпания приобретет 107 B737-800 и 50 Bombardier Q400.

Другой лоукостер, GoAir, который пока летает исключительно на внутренних маршрутах и располагает только 34 лайнерами, планируя выйти на зарубежные направления, в течение 2018-2022 годов введет в эксплуатацию 119 самолетов A320.

AirAsia India в течение следующих пяти лет увеличит свой парк с нынешних 14 до 74 самолетов, а Jet Airways, у которого есть 107 самолетов, в течение 2018-2024 годов получит 81 самолет B737-8 MAX и пять B737-800.

Самолеты также планируют закупать, хотя и в меньших масштабах, практически все авиакомпании страны, в том числе, национальный авиаперевозчик Air India. Как отмечают в министерстве гражданской авиации, Индия является одним из самых быстрорастущих авиационных рынков в мире и новая политика правительства нацелена на то, чтобы сделать его третьим по величине в самой обозримой перспективе. Для этого к 2019 году планируется увеличить количество аэропортов, обслуживающих коммерческие рейсы, с 77 до 127. Благодаря этому к 2022 году предполагается увеличить количество клиентов, покупающих билеты по внутренним направлениям, с нынешних 80 до 300 млн человек.
25.12.2017
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Страны
Индия
Продукция
Boeing-737
А320
Компании
Bombardier
Leonardo

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