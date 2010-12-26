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Япония может закупить F-35B для своих вертолетоносцев

26.12.2017 Военное обозрение 117 0
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F-35
F-35 представлен на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries в Комаки-Минами (Япония).
Источник: Kyodo

Военное ведомство Японии изучает вопрос о закупке новейших американских боевых самолетов F-35B с возможностью короткого взлета и вертикальной посадки для оснащения своих вертолетоносцев, передает ТАСС сообщение агентства Kyodo.

Покупка F-35B фактически даст возможность Японии использовать свои вертолетоносцы как легкие авианосцы. В настоящее время флот имеет два таких корабля класса "Идзумо" длиной 248 м. Планируется ввести в строй еще два корабля.

При этом японское правительство уже приняло решение о закупке для своих ВВС более 40 многоцелевых и малозаметных самолетов F-35А с обычной системой взлета и посадки.

"Машины модификации F-35B могут быть включены в эту партию или закуплены дополнительно. Помимо использования на легких авианосцах, боевые самолеты такого типа с коротким взлетным разгоном и вертикальной посадкой предполагается использовать для обороны отдаленных островов, где нет аэродромов с протяженными взлетно-посадочными полосами", – говорится в материале.

Таким образом, "фактическое получение авианосцев будет новым крупным шагом в отходе от политики отказа от наступательных вооружений, которой Токио придерживался весь период после Второй мировой войны", отмечает агентство.

Кроме того, правительство Синдзо Абэ намерено закупить крылатые ракеты дальностью до 900 км, "потенциально способные наносить удары по территории сопредельных стран", добавляет издание.
25.12.2017
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
Япония
Продукция
F-35A
F-35B
Проекты
Авианосец

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