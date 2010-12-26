SpaceX обогнал "Роскосмос" по числу успешных пусков в 2017 году



Источник: © Bill Ingalls/NASA via AP Источник: © Bill Ingalls/NASA via AP

По состоянию на 25 декабря частная американская компания SpaceX обогнала российскую госкорпорацию "Роскосмос" по числу успешных пусков в 2017 году. На статистику космических стартов обратил внимание американский астрофизик Джонатан Макдауэлл.

Ученый отметил, что в уходящем году США всего провели 30 пусков (все из них были успешными), из которых 18 приходятся на SpaceX. Такое же число стартов — 18 без учета пусков с космодрома Куру — провела Россия, причем успешными из них стали лишь 17.

В 2017 году Россия по числу успешных пусков еще может сравняться со SpaceX, поскольку на 26 декабря намечен старт российско-украинской ракеты "Зенит" с первым ангольским спутником Angosat-1. Запуск аппарата неоднократно откладывался, ранее его планировалось запускать на тяжелых "Ангаре" или "Протоне".

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с российского космодрома Восточный в 08:41 по московскому времени. Позже из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна.