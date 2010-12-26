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Израильские солдаты вооружатся смартфонами

26.12.2017 Warspot 112 0
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Смартфон-часы для солдата.
Смартфон-часы для солдата.
Источник: idf.il

Уже в 2019 году израильские солдаты получат Android-смартфон в комплекте штатной экипировки. Сегодня, 25 декабря, отдел технологий и логистики ЦАХАЛа презентовал новую военную экипировку под названием Shaked Fighting.

В Минобороны Израиля указывают, что Shaked Fighting – дополнение к уже существующей униформе. Каждый солдат получит Android-смартфон в виде наручных часов, а каждый командир подразделения – "умный" рюкзак, вмещающий средства связи, дополнительный противоударный и водонепроницаемый смартфон, а также портативное зарядное устройство.


Командирский рюкзак системы Shaked Fighting.
Источник: idf.il

В военном ведомстве указывают, что хотя в гаджетах будут установлены специализированные приложения, солдаты смогут легко пользоваться ими, поскольку интерфейс и функциональность останутся на уровне привычных всем смартфонов. Так, военнослужащие смогут пользоваться цифровым компасом, картами, камерой, а также передавать информацию в пределах своей боевой группы.

По словам подполковника Орена Мацляча, принимавшего участие в разработке системы Shaked Fighting, с помощью персональных смартфонов солдаты смогут лучше ориентироваться на местности, а также оперативно получать боевые задачи и докладывать о результатах их выполнения. Кроме того, Shaked Fighting умеет идентифицировать цели и оснащена функцией "свой-чужой", что сведёт к нулю риск дружественного огня.

Система Shaked Fighting успешно прошла испытания в одном из боевых подразделений, и солдаты высоко оценили её возможности. В Минобороны Израиля указывают, что в течение следующего года завершат доработку "умной" экипировки, и в 2019 году она начнёт поступать на вооружение армии.
25.12.2017
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Израиль

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