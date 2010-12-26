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Фото: Сирийские бойцы косят террористов из советского РП-46

26.12.2017 Российская газета 134 0
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7,62-мм ротный пулемет РП-46
Советский 7,62-мм ротный пулемет РП-46 образца 1946 года.
Источник: rg.ru

Бойцы сирийской армии в ходе боев применяют не только современное стрелковое оружие, но и образцы, выпущенные в годы Второй мировой или сразу после нее. Так, на днях, в ходе войсковой операции в Бейт-Джине, в районе Голанских высот был замечен советский 7,62-мм ротный пулемет РП-46 образца 1946 года.




Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, в Сирии за время войны на руках у проитивостоящих сторон всплыло немало довольно редкого или старого стрелкового оружия.

"Некоторые из таких образцов попали с черных рынков оружия из соседних Ливана и Ирака. Другие - со складов мобилизационного резерва сирийской армии или ее союзников. Среди таких примеров, наверное, самым известным является разграбление боевиками в Алеппо в августе 2012 г. армейского склада, где находились 5000 старых немецких автоматов Sturmgewehr 44.

Также у террористов можно было увидеть французские винтовки MAS-36, чешские самозарядные карабины Vz.52 и пр.

На сирийских мобилизационных складах хранились и старые советские пулеметы РП-46, которые в ходе войны стали передавать армии и ополченцам. Время от времени они появляются на кадрах из разных частей страны.

"В прошлом 2016 г. у сирийских правительственных сил мелькали даже довольно редкие за пределами КНДР северокорейские пулеметы Тип 73, которые, по всей видимости, были поставлены со складов Ирана, где они хранились со времен войны с саддамовским Ираком", - отмечает Лямин.

Также необходимо упомянуть применение в Сирии советских легендарных противотанковых ружей Дегтярева ПТРД, которые отлично зарекомендовали себя в боях против террористов.


Алексей Моисеев
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Германия
Ирак
Иран
КНДР
Ливан
Сирия
Франция
Чехия

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