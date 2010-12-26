Пуск "Калибра" вьетнамской подлодкой попал на видео
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Пуск крылатой ракеты "Калибр".
Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Большая дизель-электрическая субмарина ВМС Вьетнама впервые произвела запуск крылатой ракеты Club-S (экспортное название ракетного комплекса "Калибр-ПЛ"). Кадры пуска показало государственное телевидение Вьетнама.
В 2014-2017 годах вьетнамский флот получил шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.1 "Варшавянка". Сумма контракта составила 4 миллиарда долларов, пишет военный блог. Вместе с субмаринами было поставлено и вооружение для них, крылатые ракеты комплекса Club-S, запускаемые из торпедных аппаратов. Вьетнаму достались как противокорабельные "Калибры", так и ракеты 3М-14 для поражение наземных целей (такие же применялись российским флотом во время операции в Сирии).
3М-14 оснащена неотделяемой фугасной боеголовкой весом 450 килограммов и активной радиолокационной головкой самонаведения. Над морем ракета летит на высоте 20 метров, над сушей поднимается до 50, над целью взлетает еще и взрывается в воздухе для нанесения максимального ущерба объекту.
Противокорабельная ракета 3М-54 имеет 200-килограммовую боевую часть. Снаряд летит на высоте 20 метров над уровнем моря, перед целью снижаясь до 10. Радиус действия ракеты 60 километров.
Выпуск телепередачи посвящен крупным учениям ВМС вьетнама, пуск "Калибра" можно увидеть на 3.30.
Антон Валагин
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25.12.2017
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