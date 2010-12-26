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"Тор" придет в Арктику в 2018 году

26.12.2017 Российская газета 156 0
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ЗРК "Тор-М2" в арктическом исполнении
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в арктическом исполнении.
Источник: Виталий Кузьмин/Wikimedia.org

В 2018 году запланировано оснащение подразделения ПВО на Крайнем Севере новейшим зенитным ракетным комплексом "Тор-М2" в арктическом исполнении. Об этом сообщил начальник войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

Арктические "Торы" в характерном бело-сером камуфляже впервые показали в мае 2017 года на параде Победы в Москве. Модуль зенитно-ракетного комплекса с двумя радарами и пусковой установкой на восемь зенитных ракет разместили на двухзвенном плавающем снегоболотоходе ДТ-30М. Эта уникальная машина обладает всеми необходимыми для работы в Арктике свойствами, что было подтверждено в ходе организованной военными экспедиции по льду моря Лаптевых к острову Котельный.

Внутренние объемы ДТ-30 позволили создать расчету "Тора" комфортные условия для работы: есть место для отдыха и даже небольшая кухня. ЗРК "Тор-М2" предназначен для перехвата противорадиолокационных и крылатых ракет, самолетов и вертолетов, планирующих авиабомб и беспилотников в радиусе 12 километров. Система может работать по командам оператора и в полностью автоматическом режиме, вести огонь на ходу. Время реакции на цель восемь секунд.

- В 2018 году планируется оснащение двух формирований ПВО комплексами "Тор-М2", арктического подразделения - зенитными системами "Тор-М2ДТ", подразделений ПВО общевойсковых соединений - ПЗРК "Верба", - рассказал генерал Леонов в интервью "Красной Звезде".


Антон Валагин
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Верба ПЗРК
ДТ-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
БПЛА
Тор ЗРК

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