Почему от нового российского ПЗРК невозможно спастись
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Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) 9К333 "Верба".
Источник: https://www.gazeta.ru/
Новейший российский переносной зенитный ракетный комплекс 9К333 "Верба" уже признан лучшим в мире. От ракеты, выпущенного из этого ПЗРК, воздушной цели увернуться практически невозможно. Ее не спасут даже тепловые ловушки, которые "Верба" попросту игнорирует.
Новый компактный ПЗРК эффективно противодействует авиации противника, которая рискнет спуститься ниже 4 500 метров, сообщает РИА Новости. Более того, "Вербы" способны защитить наземные объекты и подразделения даже в случае массированного применения крылатых ракет.
Первые переносные зенитные комплексы поступили на вооружение еще в 1960-х годах и уже тогда доказали свою эффективность. Бойца с ПЗРК трудно было заметить на земле, а между тем одна удачно выпущенная ракета сбивала практически любую воздушную цель.
Советский ПЗРК 9К32 "Стрела-2" хорошо зарекомендовал себя во время арабо-израильского конфликта. При первом авианалете ВВС Израиля потеряли 30 процентов самолетов. В результате израильской стороне пришлось временно приостановить воздушные атаки.
Вскоре была разработана более защищенная от помех "Стрела-3". Затем появился ПЗРК 9К38 "Игла", прошедший несколько этапов модернизации. А уже "Иглу" постепенно заменяет "Верба".
Новая система при высокой устойчивости к помехам и простоте эксплуатации способна разделять воздушные объекты на "свои" и "чужие". Ракету "Вербы" не вводят в заблуждение тепловые ловушки и другие помехи. Это достигается благодаря особой трехспектральной головке самонаведения, действующей в ультрафиолетовом и двух инфракрасных диапазонах. При этом даже боец-одиночка, вооруженный ПЗРК "Верба", может уничтожить не только ударный вертолет или самолет, но и крылатую ракету. Впрочем, новый комплекс можно устанавливать на корабли и ударные вертолеты и использовать в качестве дополнительного средства ПВО.
Впечатляют также высота и дистанция, на которой действует ракета нового ПЗРК. Она сбивает летающие аппараты на высоте от 10 метров до 4,5 километра и на дальности до 6,5 километра, что практически делает невозможной эффективную работу фронтовой авиации. Эти показатели значительно превосходят возможности зарубежных ПЗРК. Например, американский FIM-92 Stinger способен сбивать цели на высоте от 180 метров до 3,8 километров.
Действующая в комплекте с "Вербой" компактная и защищенная от помех РЛС обнаруживает воздушные цели на расстоянии до 80 километров. Более того, благодаря тактическому комплексу "Барнаул-Т", у нового российского ПЗРК есть возможность получать информацию и с больших радаров.
Руслан Мельников
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25.12.2017
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