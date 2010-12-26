Появилось видео полета МиГ-29 в Сирии на предельно низкой высоте



Истребители МиГ-29.

Источник: rg.ru Истребители МиГ-29.Источник: rg.ru

В интернете появилась видеозапись экстремального полета МиГ-29 в Сирии

Ролик выложил на YouTube сирийский медиа-центр Muraselon. Судя по поясняющей информации к видео, истребитель с помощью опасного маневра поприветствовал сирийских военных.

Под музыку и восторженные крики самолет пролетел практически над самой землей. Он появился со стороны пустыни и с ревом промчался над невысокими постройками, техникой и группой солдат.

Один из очевидцев этого маневра даже сделал селфи на фоне проносящегося у земли истребителя.

МиГ-29 является советским многоцелевым истребителем четвертого поколения. Правительственные войска в Сирии используют его как истребитель-бомбардировщик для воздушных атак на наземные цели.

Руслан Мельников