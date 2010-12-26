Появилось видео полета МиГ-29 в Сирии на предельно низкой высоте
|
|
Истребители МиГ-29.
Источник: rg.ru
В интернете появилась видеозапись экстремального полета МиГ-29 в Сирии
Ролик выложил на YouTube сирийский медиа-центр Muraselon. Судя по поясняющей информации к видео, истребитель с помощью опасного маневра поприветствовал сирийских военных.
Под музыку и восторженные крики самолет пролетел практически над самой землей. Он появился со стороны пустыни и с ревом промчался над невысокими постройками, техникой и группой солдат.
Один из очевидцев этого маневра даже сделал селфи на фоне проносящегося у земли истребителя.
МиГ-29 является советским многоцелевым истребителем четвертого поколения. Правительственные войска в Сирии используют его как истребитель-бомбардировщик для воздушных атак на наземные цели.
Руслан Мельников
|
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.12.2017 Новый рынок для российского оружия
22.11.2017 Крылья для чайника
10.11.2017 Российский истребитель 5-го поколения: лучший в мире?
03.11.2017 После этой модернизации F-35 российские и китайские истребители не смогут с ним конкурировать (The National Interest, США)
20.10.2017 Идеальные союзники. Зачем военные России и Индии учатся сражаться вместе
09.10.2017 Надежный и проверенный: почему истребитель МиГ-29 "сводит НАТО с ума"
04.10.2017 Пикирующий трамплин
21.09.2017 Российские самолеты, оказавшиеся в руках Пентагона (Gli Occhi Della Guerra, Италия)