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Минобороны имеет твердый контракт на 35 учебно-тренировочных самолетов производства УЗГА

26.12.2017 ЦАМТО 234 0
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L-410
Самолёт Л-410УВП-Е20.

ЦАМТО, 25 декабря. Минобороны имеет твердый контракт на 35 учебно-тренировочных самолетов производства Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге, которые будут использоваться для подготовки курсантов военно-транспортной авиации.

Об этом сообщил замминистра обороны Юрий Борисов 25 декабря в ходе посещения предприятия.

По его словам, в 2017 году поставлены три самолета. В 2018 завершатся государственные совместные испытания.

"В планах следующего года уже 17 самолетов, а в 2019 году еще 15. Итого будет 35 самолетов поставлено", – пояснил Ю.Борисов.

Он также отметил, что у Минобороны есть планы использовать самолет как платформу по другим направлениям, в том числе в качестве патрульного.

Помимо этого, Минобороны России планирует закупку на заводе самолетов Л-410, которые могут использоваться для нужд армейского спецназа.

"Мы имеем твердый контракт на 18 самолетов. Он нас интересует для использования в сложных метеоусловиях, для посадки на воду, на снег. Предусмотрели модификацию поплавковую и лыжную для того, чтобы можно было использовать в интересах, в том числе, сил специальных операций", – рассказал Ю.Борисов.

Многоцелевой 19-местный самолет Л-410 производится на Уральском заводе гражданской авиации в двух исполнениях: как учебно-тренировочный и для перевозки грузов и пассажиров.

Модернизация самолета силами завода подразумевает, в первую очередь, замену бортового оборудования на отечественное, изменение посадочных устройств шасси – это лыжное шасси для посадки на снег и поплавковое для посадки на воду. Кроме того, разрабатывается шасси для посадки на мягкий грунт и неподготовленную площадку, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
L-410
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий

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