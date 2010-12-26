Минобороны получило третий сторожевой корабль проекта 11356



Сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович» в Черном море.

Источник: Нина Зотина / РИА Новости Сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович» в Черном море.Источник: Нина Зотина / РИА Новости

ЦАМТО, 25 декабря. Третий сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Макаров", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", передан Минобороны России, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя предприятия Сергея Михайлова.

"Приемопередаточный акт на СКР (сторожевой корабль) "Адмирал Макаров" подписан на ПСЗ "Янтарь" 25 декабря. Акт подписали генеральный директор завода Эдуард Ефимов и председатель комиссии государственной приемки Минобороны РФ капитан первого ранга Алексей Потешкин. Тем самым утверждено, что третий корабль проекта 11356 передан заказчику", – сказал С.Михайлов.

Государственные испытания "Адмирала Макарова" начались в октябре 2016 года и проходили в Балтийском и Баренцевом морях. По словам С.Михайлова, во время выходов в море и межфлотских переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу систем. В итоге было подтверждено полное соответствие его тактико-технических характеристик спецификационным данным техпроекта, отмечает агентство.

Представитель завода сообщил, что первый подъем флага ВМФ на "Адмирале Макарове" состоится 27 декабря. По этому случаю на территории завода "Янтарь" пройдет торжественная церемония с участием представителей Минобороны, Объединенной судостроительной корпорации и региональных органов власти.

Как напоминает агентство, СКР "Адмирал Макаров" был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии сторожевых кораблей проекта 11356 (разработка АО "Северное проектно-конструкторское бюро"), строящихся на заводе по заказу Министерства обороны РФ. Первые два корабля серии, "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", были сданы в 2016 году.