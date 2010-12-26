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Рогозин призвал предусмотреть стимулы для производителей при ценообразовании ГОЗ

26.12.2017 ТАСС 214 0
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Вице-премьер правительства РФ заявил, что это поможет уменьшить производственные издержки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "Закручивание гаек" при ценообразовании ГОЗ должно сопровождаться механизмом стимулирования производителя вооружений и военной техники. Такое мнение высказал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин, выступая на совещании в ФАС по вопросу регулирования цен на продукцию по Гособоронзаказу (ГОЗ).

"В плане обеспечения законности расходования государственных средств на создание материального продукта в интересах Вооруженных сил РФ "закручивание гаек" должно идти вместе, плечом к плечу, с системой, которая могла бы стимулировать производителя, для того, чтобы избавлять себя от тех производственных издержек, которые раньше просто механически, математически учитывались в цене", - сказал он.
25.12.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ФАС
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Гособоронзаказ

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