Фрегат "Адмирал Макаров" передали заказчику



Фрегат "Адмирал Макаров".

Источник: © Анатолий Медведь/ТАСС Фрегат "Адмирал Макаров".Источник: © Анатолий Медведь/ТАСС

Заказчиком выступает Минобороны РФ

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передан заказчику - Министерству обороны России, сообщил ТАСС пресс-секретарь завода Сергей Михайлов.

"25 декабря на ПСЗ "Янтарь" подписан приемопередаточный акт на фрегат "Адмирал Макаров". Акт подписали генеральный директор завода Эдуард Ефимов и председатель комиссии государственной приемки Минобороны РФ капитан 1-го ранга Алексей Потешкин. Тем самым утверждено, что третий корабль проекта 11356 передан заказчику", - сказал он.

Михайлов отметил, что государственные испытания фрегата (сторожевой корабль, СКР)"Адмирал Макаров" начались в октябре 2016 года и проходили в Балтийском и Баренцевом морях. Во время выходов в море и межфлотских переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу систем. В итоге было подтверждено полное соответствие его тактико-технических характеристик спецификационным данным техпроекта.

"Первый подъем флага ВМФ на СКР "Адмирал Макаров" состоится 27 декабря с участием представителей Минобороны РФ, Объединенной судостроительной корпорации и региональных органов власти", - уточнил Михайлов.

"Адмирал Макаров" был заложен на ПСЗ "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии сторожевых кораблей проекта 11356 (разработка АО "Северное проектно-конструкторское бюро"), строящихся на ПСЗ "Янтарь" по заказу Министерства обороны РФ, первые два корабля серии - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - были сданы в 2016 году. Корабли этого проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно- артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны, имеют водоизмещение около 4 тыс. тонн, длину 125 м, скорость - до 30 узлов.

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" образован 8 июля 1945 года. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. За 70 лет на заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов. В настоящее время контрольный пакет акций АО "ПСЗ "Янтарь" контролирует государство в лице АО "Объединенная судостроительная корпорация".