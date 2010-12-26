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Запад должен подумать о негативных последствиях милитаризации Грузии - Карасин

26.12.2017 Интерфакс-АВН 119 0
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Американские военнослужащие во время американо-грузинских совместных военных учений Noble Partner
Американские военнослужащие во время американо-грузинских совместных военных учений Noble Partner.
Источник: © AFP 2016, Vano Shlamov

Россия не оставит Абхазию и Южную Осетию перед лицом возможной агрессии

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - В Москве не оставят Сухум и Цхинвал перед лицом возможной агрессии со стороны Грузии, призывают западных союзников Тбилиси подумать о возможных последствиях милитаризации страны, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Хотя нынешнее правительство Грузии заявляет, что не собирается нападать на Абхазию и Южную Осетию, Тбилиси по-прежнему уклоняется от подписания с Сухумом и Цхинвалом соглашений о неприменении силы", - сказал Г.Карасин в интервью "Интерфаксу".

"И нет никаких гарантий, что в оснащенной западным оружием Грузии воинственные подходы к своим бывшим территориям не возобладают вновь. Естественно, мы не оставим наших союзников одних перед лицом возможной агрессии. Но, учитывая присутствие в Грузии НАТО, в этом случае может возникнуть весьма опасная для международной стабильности ситуация", - подчеркнул он.

"Поэтому на данном этапе я хотел бы призвать те страны и организации, которые участвуют в милитаризации Грузии, подумать о негативных последствиях своих действий. Мы пристально наблюдаем за этим процессом и соответствующим образом корректируем нашу помощь Абхазии и Южной Осетии в сфере безопасности", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

"Мы не опасаемся Тбилиси, но всерьез озабочены действиями его западных союзников. Кажется, они начисто забыли о том, к чему однажды привела милитаризация Грузии. С момента варварского нападения на Южную Осетию не прошло еще и десяти лет, но в Грузии полным ходом развивается военная инфраструктура НАТО, планируются многомиллионные поставки Тбилиси новейших систем вооружения: французских систем ПВО и американских противотанковых ракетных комплексов, а США приступают к программе боевой подготовки грузинских военнослужащих", - заявил Г.Карасин.

Полностью интервью будет опубликовано на сайте "Интерфакса" (www.interfax.ru).
25.12.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Абхазия
Грузия
Россия
США
Франция
Южная Осетия
Проекты
NATO
Военные учения

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