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ОДК создала в Лыткарино комплекс для испытаний камер сгорания перспективных авиадвигателей

25.12.2017 АО "ОДК" 90 0
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Логотип ЛМЗ
Логотип ОАО "Лыткаринского машиностроительного завода".
Источник: http://mosreg.ru/

Строительство нового испытательного стенда, предназначенного для комплексных испытаний и доводки опытных образцов камер сгорания (КС) перспективных авиационных газотурбинных двигателей различных типов, завершено на Лыткаринском машиностроительном заводе (ЛМ3) Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех).


Расположенный в подмосковном г. Лыткарино ЛМЗ является филиалом уфимского предприятия ОДК ПАО «ОДК – УМПО» и функциональным производственным подразделением Опытно-конструкторского бюро имени А. Люльки (также – филиал ОДК-УМПО).


Разработка современного авиационного ГТД, отвечающего текущим и перспективным требованиям к удельным и специальным характеристикам, экологичности, является комплексной задачей, требующей большого объема экспериментальной работы. В связи с особой сложностью физико-химических, газодинамических и тепловых процессов, имеющих место в основных камерах сгорания, выполняется большой объем их доводочных испытаний. К ним, в частности, относятся автономные испытания полноразмерных камер на камерных стендах.


Новый комплекс ОДК в Лыткарино предназначен для испытаний полноразмерных камер сгорания и их элементов для широкого спектра номенклатуры ГТД, работающих на различных видах топлива (керосин, газ). В частности, оборудование стенда позволяет определять характеристики КС, температурные поля, параметры высотного запуска двигателей, полноту сгорания топлива, экологичность КС, а также осуществлять доводку конструкции их основных деталей. Открытие такого стенда в рамках ОДК позволит повысить скорость отработки перспективных решений и их внедрения в серийное производство.


Также комплекс позволяет испытывать перспективные пульсирующие детонационные двигатели (ПДД), развитие которых рассматривается в качестве одного из направлений повышения эффективности ГТД, снижения их удельного расхода, а также уменьшения линейных размеров.
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "ОДК"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Компании
ЛМЗ ОАО
ОДК УК

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