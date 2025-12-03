ОДК создала в Лыткарино комплекс для испытаний камер сгорания перспективных авиадвигателей
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Логотип ОАО "Лыткаринского машиностроительного завода".
Источник: http://mosreg.ru/
Строительство нового испытательного стенда, предназначенного для комплексных испытаний и доводки опытных образцов камер сгорания (КС) перспективных авиационных газотурбинных двигателей различных типов, завершено на Лыткаринском машиностроительном заводе (ЛМ3) Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех).
Расположенный в подмосковном г. Лыткарино ЛМЗ является филиалом уфимского предприятия ОДК ПАО «ОДК – УМПО» и функциональным производственным подразделением Опытно-конструкторского бюро имени А. Люльки (также – филиал ОДК-УМПО).
Разработка современного авиационного ГТД, отвечающего текущим и перспективным требованиям к удельным и специальным характеристикам, экологичности, является комплексной задачей, требующей большого объема экспериментальной работы. В связи с особой сложностью физико-химических, газодинамических и тепловых процессов, имеющих место в основных камерах сгорания, выполняется большой объем их доводочных испытаний. К ним, в частности, относятся автономные испытания полноразмерных камер на камерных стендах.
Новый комплекс ОДК в Лыткарино предназначен для испытаний полноразмерных камер сгорания и их элементов для широкого спектра номенклатуры ГТД, работающих на различных видах топлива (керосин, газ). В частности, оборудование стенда позволяет определять характеристики КС, температурные поля, параметры высотного запуска двигателей, полноту сгорания топлива, экологичность КС, а также осуществлять доводку конструкции их основных деталей. Открытие такого стенда в рамках ОДК позволит повысить скорость отработки перспективных решений и их внедрения в серийное производство.
Также комплекс позволяет испытывать перспективные пульсирующие детонационные двигатели (ПДД), развитие которых рассматривается в качестве одного из направлений повышения эффективности ГТД, снижения их удельного расхода, а также уменьшения линейных размеров.
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