Минобороны РФ планирует с 2019 года дальнейшие закупки беспилотников "Форпост"
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Беспилотный летательный аппарат «Форпост» (IAI Searcher Mk 2) сборки АО «Уральский завод гражданской авиации».
Источник: Антон Новодережкин / ТАСС
Аппараты пройдут модернизацию, сообщил заместитель главы оборонного ведомства Юрий Борисов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Минобороны России планирует с 2019 года дальнейшие закупки беспилотных летательных аппаратов "Форпост", улучшенных с учетом боевого опыта в Сирии и собранных полностью из российских комплектующих, заявил заместитель главы оборонного ведомства Юрий Борисов.
"В Сирии "Форпост" зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Поэтому мы строим планы на ближайшее десятилетие использовать эти комплексы. Они пройдут модернизацию. Возможно, что добавятся новые информационные средства, имеется в виду локатор", - сказал он в ходе посещения Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).
Борисов поблагодарил сотрудников завода, которые постоянно находились на авиабазе Хмеймим в Сирии, где обеспечивали техническое обслуживание беспилотников.
"УЗГА поставил в войска около 30 комплексов "Форпост", но они еще были собраны из импортных комплектующих. По заказу Минпромторга завод выполнил работу по импортозамещению, и мы обсуждаем с ним планы заказа нового контракта с 2019 года со стопроцентной локализацией. "Форпост" будет уже целиком российским", - добавил Борисов.
Разведывательный беспилотный комплекс "Форпост" включает в себя три самолета и наземную станцию управления. Масса одного самолета составляет 500 килограммов. Он способен осуществлять разведку с высоты в пять километров в течение 16 часов на удалении до 400 километров.
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25.12.2017
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