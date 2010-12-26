Фрегат "Адмирал Горшков" передадут флоту в 2018 году
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Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник: © Алексей Акентьев
Президент ОСК пояснил, что что перенос сроков сдачи связан с требованием военных еще раз отработать все системы корабля и полностью завершить на нем все открытые опытно-конструкторские работы
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" передадут флоту в 2018 году. Об этом журналистам рассказал президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"К великому сожалению, шансов поднять флаг на "Горшкове" в этом году не осталось", - сказал он.
Рахманов пояснил, что перенос сроков сдачи связан с требованием военных еще раз отработать все системы корабля и полностью завершить на нем все открытые опытно-конструкторские работы. При этом "Адмирал Горшков" не будет приниматься в опытную эксплуатацию, а сразу же войдет в боевой состав ВМФ России после завершения всего комплекса испытаний, подчеркнул Рахманов.
"Многочисленные межфлотские переходы реально превратили корабль в плавучую лабораторию", - добавил он.
При этом работы на втором корабле серии ["Адмирале Касатонове"] будут значительно ускорены после того, как будет передан головной фрегат.
"Касатонов" пойдет сразу после "Горшкова". Мы надеемся, что он останется в сдаточной программе 2018 года", - резюмировал Рахманов.
Проект 22350
"Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350. Он был заложен в начале 2006 года, спущен на воду осенью 2010-го. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания. Заключительный этап госиспытаний начался 20 марта 2017 года.
Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тыс. тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут". Всего в 2025 году планировалось передать ВМФ России шесть таких фрегатов. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, фрегаты подобные "Адмиралу Горшкову" в ближайшей перспективе станут основными боевыми кораблями ВМФ РФ.
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25.12.2017
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