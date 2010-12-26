Спущен на воду второй авианосец класса "Куин Элизабет"



Церемония вступления в состав Королевских ВМС Великобритании авианосца R 08 Queen Elizabeth. Портсмут, 07.12.2017.

Источник: www.express.co.uk Церемония вступления в состав Королевских ВМС Великобритании авианосца R 08 Queen Elizabeth. Портсмут, 07.12.2017.Источник: www.express.co.uk

ЦАМТО, 25 декабря. Второй авианосец класса "Куин Элизабет", "Принс оф Уэллс", 21 декабря был спущен на воду и отбуксирован к достроечному причалу на предприятии в Розит (Шотландия), сообщило командование ВМС Великобритании.

В ходе сложной ночной операции сухой док, специально увеличенный для размещения 65000-тонного корабля, был постепенно заполнен водой. Затем восемь буксиров отбуксировали авианосец к причалу, где будет проходить его достройка и оснащение оборудованием.

Вывод авианосца из сухого дока первоначально был запланирован на 2018 год, однако данная процедура была выполнена раньше срока благодаря ускорению сборки за счет использования опыта, приобретенного при строительстве головного корабля серии.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Великобритании 3 июля 2008 года объявило о подписании с компанией BVT Surface Fleet, являющейся совместным предприятием BAE Systems и VT Group, и т.н. "Альянсом производителей авианосцев" первых контрактов общей стоимостью 3 млрд. фунтов стерлингов на постройку для ВМС страны двух авианосцев проекта CVF, "Куин Элизабет" и "Принс оф Уэллс". Строительство блоков корпуса головного корабля началось в декабре 2008 года, закладка киля состоялась в июле 2009 года, спуск на воду – в июле 2014 года, а 7 декабря 2017 года на военно-морской базе "Портсмут" состоялась церемония ввода (R08) "Куин Элизабет" в боевой состав британского флота.

Строительство второго авианосца класса "Куин Элизабет", "Принс оф Уэллс", началось на предприятии в Розит в сентябре 2014 года, а 8 сентября 2017 года состоялась церемония его крещения. В настоящее время корпус корабля построен, проходит его оснащение необходимым оборудованием.

Следующим важным этапом постройки корабля станет первый запуск генераторов и газовых турбин, запланированный на середину 2018 года. Морские испытания авианосца должны начаться в 2019 году.

Авианосцы класса "Куин Элизабет" станут самыми большими и современными военными кораблями, построенными в Великобритании. Они предназначены для нанесения воздушных ударов по морским и наземным целям, поддержки боевых действий, проведения операций по борьбе с терроризмом, оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий. Как ожидается, строк эксплуатации кораблей составит около 50 лет.

По заявлению командования ВМС Великобритании, авианосец класса "Куин Элизабет" является вторым по величине авианосцем в мире и первым, изначально разработанным для применения боевых самолетов пятого поколения.

Полное водоизмещение авианосца класса "Куин Элизабет" составляет около 65000 т, длина – 282,9 м, ширина – 73 м, осадка – 11 м. Площадь полетной палубы составляет около 13000 кв. м. Корабли оснащены газотурбинной энергетической установкой и вспомогательной дизельной общей мощностью 108 МВт. Максимальная скорость хода составляет не менее 25 узлов, дальность плавания – до 10000 морских миль (18400 км) на скорости 15 узлов, автономность – 45 суток. Предполагается, что на кораблях будет базироваться авиационная группа в составе 24 истребителей пятого поколения F-35B "Лайтнинг-2" с коротким взлетом и вертикальной посадкой и 14 вертолетов "Мерлин" (9 противолодочных, 5 – дальнего радиолокационного обнаружения). Экипаж авианосца составит 733 чел. плюс авиагруппа в составе 853 чел.