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Для ВМС Никарагуа будут приобретены корабли "Стэн Патрол 4207"

26.12.2017 ЦАМТО 85 0
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Сторожевой катер FNH-1402 Morazan
Сторожевой катер FNH-1402 Morazan - один из двух катеров проекта Stan Patrol 4207 ВМС Гондураса.
Источник: ВМС Гондураса

ЦАМТО, 25 декабря. Национальная ассамблея Никарагуа одобрила заключение кредитного соглашения в сумме 9,846 млн. долл. на программу приобретения двух патрульных кораблей класса "Стэн Патрол 4207" для ВМС страны.

При принятии решения было заявлено, что ВМС страны необходимо оснастить надводными кораблями, которые обеспечат более эффективную защиту национальных территориальных вод. По оценке ряда депутатов, в перспективе для ВМС Никарагуа должны быть закуплены дополнительные корабли для защиты территориальных вод и морских ресурсов.

Кредит будет предоставлен компанией B.V. Scheepswerf Damen Gorinchem, которая является подразделением Damen Shipyards Group. На текущий момент сроки заключения соглашения и его детали не раскрываются.

Длина корабля класса "Стэн Патрол 4207" в базовой версии составляет 42,8 м, ширина – 7,11 м, водоизмещение – 239 т. Он оснащен двумя двигателями Caterpillar 3516C HD или MTU 16V4000 и развивает максимальную скорость до 25-30 узлов, дальность плавания – 1750 морских миль на скорости 12 узлов, автономность – 14 суток, экипаж – 12 человек. На борту может размещаться скоростной катер RHIB для проведения досмотра.
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Никарагуа
Компании
Caterpillar
Damen Shipyards

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