Румыния внесла первый взнос за поставку первой батареи ЗРК "Пэтриот"



Пусковая установка системы ПВО Patriot.

Источник: defensenews.com Пусковая установка системы ПВО Patriot.Источник: defensenews.com

ЦАМТО, 25 декабря. Как заявил министр обороны Румынии Михай Фифор, правительство страны внесло первый взнос за поставку первой батареи зенитного ракетного комплекса "Пэтриот".

Как сообщал ЦАМТО, 10 июля 2017 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже Румынии семи модернизированных батарей ЗРК "Пэтриот" "Конфигурации 3+", включая 7 многофункциональных радиолокационных станции (РЛС) AN/MPQ-65, 7 систем управления огнем AN/MSQ-132, 13 групп мачтовых антенн (AMG), 28 пусковых установок M903, 56 ЗУР MIM-104E (GEM-T – Guidance Enhanced Missile TBM), 168 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), другого сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость продажи была оценена в 3,9 млрд. долл.

Соглашение, официально именуемое "письмом с предложением и принятием предложения", было подписано министром обороны Михаем Фифором и послом США в Румынии Хансом Клеммом в начале ноября.

Парламент Румынии одобрил предложенный правительством страны законопроект о приобретении зенитной ракетной системы "Пэтриот" 21 ноября 2017 года. Стоимость всей программы закупки, согласно закону, составит 4,64 млрд. долл. (включая НДС). Стоимость первой системы ПВО/ПРО без НДС составляет 764,78 млн. долл. (910,1 млн. долл. с НДС). Поставки планируется начать в 2019 году. Четыре батареи будут поставлены ВВС Румынии, три – СВ страны. Полной готовности к применению по назначению комплексы достигнут в начале 2020 года. Предполагается, что срок эксплуатации ЗРК "Пэтриот" в составе ВС Румынии составит не менее 30 лет.

Одобренный 14 декабря комитетом по бюджету и финансам парламента Румынии бюджет на 2018 год предусматривает выделение Министерству обороны 18,16 млрд. лей (3,9 млрд. евро), что на 11,3% превышает показатель 2017 года. При этом расходы на оборону 2018 году впервые достигнут 2% ВВП, как того требует НАТО.