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Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" вошло в Бискайский залив

26.12.2017 ЦАМТО 105 0
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Корабль "Адмирал Владимирский"
Исследовательское судно ВМФ РФ "Адмирал Владимирский".
Источник: wikipedia.ru/ОИС

ЦАМТО, 25 декабря. Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" вошло в Бискайский залив и следует утвержденным маршрутом по плану 2-й Международной экспедиции в Индийский океан.

Экспедиция осуществляется под эгидой Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.

Материальная часть, навигационные системы и гидрографическое оборудование судна работают в штатном режиме.

Экипажу судна "Адмирал Владимирский" и участникам экспедиции на его борту поставлена задача в течение 6 месяцев похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана. Главная задача экспедиции – комплексные океанографические исследования в Индийском океане.

15 декабря ОИС "Адмирал Владимирский" вышло из постоянного места базирования Ленинградской военно-морской базы города Кронштадта в дальний гидрографический поход.

Экипаж судна совершил две крупных экспедиции за последние несколько лет, – кругосветную и антарктическую. В частности, по итогам антарктической экспедиции в ближайшее время будут изданы новые морские навигационные карты 5 морей, омывающих Антарктиду. В целом по итогам 2017 года гидрографы всех флотов ВМФ совершили около 20 гидрографических походов в различные районы Мирового океана

Главная задача похода, в который отправилось судно "Адмирал Владимирский" – комплексные океанографические исследования в Индийском океане. Планом похода предусмотрены деловые заходы в ряд иностранных портов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
25.12.2017
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