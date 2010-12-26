Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" вошло в Бискайский залив



Исследовательское судно ВМФ РФ "Адмирал Владимирский".

Источник: wikipedia.ru/ОИС Исследовательское судно ВМФ РФ "Адмирал Владимирский".Источник: wikipedia.ru/ОИС

ЦАМТО, 25 декабря. Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" вошло в Бискайский залив и следует утвержденным маршрутом по плану 2-й Международной экспедиции в Индийский океан.

Экспедиция осуществляется под эгидой Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.

Материальная часть, навигационные системы и гидрографическое оборудование судна работают в штатном режиме.

Экипажу судна "Адмирал Владимирский" и участникам экспедиции на его борту поставлена задача в течение 6 месяцев похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана. Главная задача экспедиции – комплексные океанографические исследования в Индийском океане.

15 декабря ОИС "Адмирал Владимирский" вышло из постоянного места базирования Ленинградской военно-морской базы города Кронштадта в дальний гидрографический поход.

Экипаж судна совершил две крупных экспедиции за последние несколько лет, – кругосветную и антарктическую. В частности, по итогам антарктической экспедиции в ближайшее время будут изданы новые морские навигационные карты 5 морей, омывающих Антарктиду. В целом по итогам 2017 года гидрографы всех флотов ВМФ совершили около 20 гидрографических походов в различные районы Мирового океана

Главная задача похода, в который отправилось судно "Адмирал Владимирский" – комплексные океанографические исследования в Индийском океане. Планом похода предусмотрены деловые заходы в ряд иностранных портов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.