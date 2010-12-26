Экспедиционному аварийно-спасательному отряду ВМФ России исполнилось 25 лет
|
|
Экипаж спасательного судна Игорь Белоусов во время учений Морское взаимодействие - 2017. 22 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ЦАМТО, 25 декабря. На флоте отметили 25-летие со дня создания экспедиционного аварийно-спасательного отряда. Отряд структурно входит в состав Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России и дислоцируется в г.Ломоносове.
Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в отряд входят водолазы-глубоководники, которые по своему уровню профессиональной подготовки способны выполнять широкий спектр поисково-спасательных задач, в том числе осуществлять глубоководные погружения, аварийно-спасательные работы повышенной сложности, судоподъемные и подводно-технические работы, обучать экипажи подводных лодок выходу на поверхность моря в аварийных ситуациях.
В связи с 25-летием экспедиционного аварийно-спасательного отряда Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев, отметил, что "роль и опыт специалистов экспедиционного аварийно-спасательного отряда сложно переоценить. За 25 лет отряд участвовал в многочисленных поисково-спасательных учениях различного уровня, включая международные. Осенью текущего года специалисты отряда приняли участие в погружении на глубину свыше 300 м с борта спасательного судна Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов". В следующем, 2018 году, специалисты отряда будут отрабатывать задачи погружений на глубины свыше 400 м, возрождая водолазную специализацию "акванавт"".
"Отряд сформирован 24 декабря 1992 года в соответствии с директивой Главного штаба Военно-морского флота в составе Управления поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России. Формирование отряда было поручено водолазному специалисту Черноморского флота Василию Величко, который занимался водолазными работами с 1972 года и специализировался на глубоководных погружениях. В отряд были направлены водолазные специалисты, офицеры и мичманы, врачи-спецфизиологи и инструкторы-водолазы со всех флотов, костяк отряда составили водолазы-черноморцы. С тех пор специалисты отряда не снижали планку профессионализма. В настоящее время группа экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ выполняет задачи по участию в поиске подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" в Атлантике", – сообщил начальник Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов.
|
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.10.2017 Под Андреевским флагом
02.08.2016 Наш флот силен традициями
22.03.2016 На четырех флотах 19 марта отметили 110-ю годовщину со дня создания Подводных сил ВМФ России
28.07.2015 В России масштабно отметили День Военно-морского флота
14.08.2014 В Минобороны России утверждена перспективная концепция развития системы поисково-спасательного обеспечения ВМФ
23.07.2013 "Акванавт": выход в подводный космос
17.07.2013 Спасательное судно «Игорь Белоусов» - зачем и почему?
03.07.2013 «Игорь Белоусов» придет на помощь