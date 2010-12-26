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Экспедиционному аварийно-спасательному отряду ВМФ России исполнилось 25 лет

26.12.2017 ЦАМТО 79 0
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Экипаж спасательного судна Игорь Белоусов
Экипаж спасательного судна Игорь Белоусов во время учений Морское взаимодействие - 2017. 22 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 25 декабря. На флоте отметили 25-летие со дня создания экспедиционного аварийно-спасательного отряда. Отряд структурно входит в состав Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России и дислоцируется в г.Ломоносове.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в отряд входят водолазы-глубоководники, которые по своему уровню профессиональной подготовки способны выполнять широкий спектр поисково-спасательных задач, в том числе осуществлять глубоководные погружения, аварийно-спасательные работы повышенной сложности, судоподъемные и подводно-технические работы, обучать экипажи подводных лодок выходу на поверхность моря в аварийных ситуациях.

В связи с 25-летием экспедиционного аварийно-спасательного отряда Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев, отметил, что "роль и опыт специалистов экспедиционного аварийно-спасательного отряда сложно переоценить. За 25 лет отряд участвовал в многочисленных поисково-спасательных учениях различного уровня, включая международные. Осенью текущего года специалисты отряда приняли участие в погружении на глубину свыше 300 м с борта спасательного судна Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов". В следующем, 2018 году, специалисты отряда будут отрабатывать задачи погружений на глубины свыше 400 м, возрождая водолазную специализацию "акванавт"".

"Отряд сформирован 24 декабря 1992 года в соответствии с директивой Главного штаба Военно-морского флота в составе Управления поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России. Формирование отряда было поручено водолазному специалисту Черноморского флота Василию Величко, который занимался водолазными работами с 1972 года и специализировался на глубоководных погружениях. В отряд были направлены водолазные специалисты, офицеры и мичманы, врачи-спецфизиологи и инструкторы-водолазы со всех флотов, костяк отряда составили водолазы-черноморцы. С тех пор специалисты отряда не снижали планку профессионализма. В настоящее время группа экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ выполняет задачи по участию в поиске подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" в Атлантике", – сообщил начальник Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов.
25.12.2017
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