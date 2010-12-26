Сергей Чемезов назвал сроки поставок в Турцию ЗРС С-400



Военные учения с применением ЗРС С-400 в Ленинградской области.

Источник: РИА Новости / Александр Гальперин Военные учения с применением ЗРС С-400 в Ленинградской области.Источник: РИА Новости / Александр Гальперин

ЦАМТО, 25 декабря. Поставки ЗРС С-400 в Турцию начнутся в конце 2019 – начале 2020 года, заявил "РИА Новости" генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В конце 2019 – начале 2020 года", – сказал С.Чемезов, отвечая на вопрос, когда начнутся поставки С-400.

Он не уточнил объем, отметив, что важно сначала подписать контракт. Вопрос о согласовании финансовых документов по кредиту для Турции он адресовал Министерству финансов.