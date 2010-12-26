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Дальней авиации ВКС России 23 декабря исполнилось 103 года со дня создания

26.12.2017 ЦАМТО 186 0
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Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
Источник: © Богдан Руденко/Минобороны России

ЦАМТО, 25 декабря. В 2017 году экипажи объединения Воздушно-космических сил на 100 проц. выполнили планы по налету, боевой подготовке и боевому применению. Общий налет составил более 20 тыс. ч. Средний налет на экипаж – свыше 120 ч.

В течение года экипажи дальней авиации принимали активное участие в учениях "Запад-2017", "Боевое содружество-2017", КСОР ОДКБ на территории Республики Таджикистан, авиационном конкурсе "Авиадартс-2017" на территории Китайской Народной Республики, Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" и других мероприятиях.

"В этом году в рамках летно-тактических учений экипажи самолетов Ту-22М3 впервые отработали посадку на северные аэродромы Анадырь и Воркута. Впервые дальние бомбардировщики выполняли задачи в акватории Берингова моря" – отметил командующий дальней авиации генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"В декабре 2017 года экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС впервые произвели посадку на аэродроме Биак Республики Индонезии. Полет проходил в сложных метеоусловиях, с выполнением дозаправки в воздухе. Но одну особенность можно особенно подчеркнуть – разница температур на аэродроме вылета и аэродроме посадки составляла около 70 град. Вылет осуществлялся из Амурской области, где ночью температуры доходили до -30 град. С, а в Индонезии даже в тени приближались к +40 град. С. Но при этом и летный состав и техника были качественно подготовлены и выполнили все задачи на самом высоком уровне" – подчеркнул С.Кобылаш.

В 2018 учебном году соединения и воинские части командования Дальней авиации продолжат принимать активное участие во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки, как по плану командующего Дальней авиацией, так и вышестоящих органов военного управления.

Справочно:

Дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец", созданной 23 декабря 1914 года.

В настоящее время на вооружении дальней авиации находятся модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78 и самолеты других типов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
25.12.2017
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