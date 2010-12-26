США приняли решение о поставках "оборонительного" вооружения Украине



Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в Вируском пехотном батальоне 1-й пехотной бригады сухопутных войск Эстонии, март 2016 года.

Источник: МО Эстонии Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в Вируском пехотном батальоне 1-й пехотной бригады сухопутных войск Эстонии, март 2016 года.Источник: МО Эстонии

ЦАМТО, 25 декабря. Вашингтон принял решение о поставках "оборонительного" вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 22 декабря представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Помощь США носит исключительно оборонительный характер, мы всегда говорили о том, что Украина – суверенное государство и имеет право защищать себя", – говорится в поступившем в "РИА Новости" заявлении Х.Науэрт.

Других подробностей в официальном заявлении не приводится. Между тем, как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников, администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin, отмечает "РИА Новости".

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на неназванные источники в Госдепартаменте сообщил, что Дональд Трамп планирует одобрить поставки противотанковых ракетных установок Украине. По данным источников телеканала, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 млн. долл., передает "РИА Новости".