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Минобороны России планирует закупить улучшенные беспилотники "Форпост"

26.12.2017 РИА Новости 128 0
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Беспилотник УЗГА Форпост. Архивное фото
Беспилотник УЗГА Форпост. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Минобороны России планирует с 2019 года дальнейшие закупки беспилотников "Форпост", улучшенных с учетом боевого опыта в Сирии и собранных полностью из российских комплектующих, заявил заместитель главы оборонного ведомства Юрий Борисов.

"В Сирии "Форпост" зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Поэтому мы строим планы на ближайшее десятилетие использовать эти комплексы. Естественно, они пройдут модернизацию. Возможно, что добавятся новые информационные средства, имеется в виду локатор", - сказал Борисов в ходе посещения Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

При этом он поблагодарил сотрудников завода, которые постоянно находились на авиабазе Хмеймим в Сирии, где обеспечивали техническое обслуживание беспилотников.

"УЗГА поставил в войска около 30 комплексов "Форпост", но они еще были собраны из импортных комплектующих. По заказу Минпромторга завод выполнил работу по импортозамещению и мы обсуждаем с ним планы заказа нового контракта с 2019 года со стопроцентной локализацией. Таким образом "Форпост" будет уже целиком российским", - добавил Борисов.

Разведывательный беспилотный комплекс "Форпост" включает в себя три самолета и наземную станцию управления. Масса одного самолета составляет 500 килограммов. Он способен осуществлять разведку с высоты пять километров в течение 16 часов на удалении до 400 километров.
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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