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ВМФ получит десантный корабль "Иван Грен" до конца года

26.12.2017 РИА Новости 94 0
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Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 Иван Грен. Архивное фото
Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 Иван Грен. Архивное фото.
Источник: © Фото : Судостроительный заводя "Янтарь"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Головной десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен" будет передан ВМФ РФ до конца этого года, сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники из корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.

"В этом году мы передадим флоту головной десантный корабль "Иван Грен"", - сказал Рахманов. По его словам, корабль прошел все испытания, в том числе последние, связанные с электромагнитными полями.

БДК "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в Невском проектно-конструкторском бюро. Он был заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, швартовные испытания корабля начались в октябре 2015 года. К заводским ходовым испытаниям корабль приступил в июне 2016 года.

Программа государственных испытаний началась в Балтийском море 30 ноября. По заказу министерства обороны РФ, завод "Янтарь" строит еще один корабль этого проекта - БДК "Петр Моргунов", который должен быть передан флоту в 2018 году.

БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, зарекомендовавших себя за десятилетия службы в советском, а позже и в российском флоте. При этом большая часть конструкции претерпела серьезные изменения.

БДК проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, 36 бронетранспортеров или 13 танков. Оснащены транспортно-десантным вертолетом.
25.12.2017
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Россия
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Минoбороны РФ
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Проекты
1171 Тапир
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