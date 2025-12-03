КОКОН всемогущий



Несамоходная тележка с дистанционно управляемым боевым модулем (ДУБМ) "Кокон".

Источник: Синица Владислав Несамоходная тележка с дистанционно управляемым боевым модулем (ДУБМ) "Кокон".Источник: Синица Владислав

Проект несамоходной транспортной тележки имеет давность уже порядка полтора десятилетия. А началось все с запроса тогдашнего командования ВДВ заводам, входящим в ВПК, дать технические предложения по повышению огневой мощи десантируемых подразделений в тыл врага. Основные «граничные условия» подобных операций: масса и время. То есть, оружие должно быть максимально легким и готовым к немедленному применению, и желательно основанным на существующих проверенных боеприпасах: унификация. Наш конструкторский отдел, в котором автор в то время работал зам.начальника КБ, с радостью (соскучились после конверсионных кастрюль-сковородок!) принялся за мозговой штурм.

В качестве огневого воздействия была выбрана авиационная неуправляемая ракета С-8: достаточно сбалансированный боеприпас по мощности и дальности ведения огня. К тому же туляки (НПО «Сплав») уже в то время предлагали корректируемый (с изменяемой траекторией полета) вариант данной ракеты С-8кор, хоть и значительно выше по стоимости побратима-НУРСа, но для десантных операций этот фактор не является определяющим — победа всегда важнее. Вопрос оставался за устройством запуска, а именно: к носителю блока этих ракет с возможностью наведения и управления огнем.

У многих сейчас вызовет ухмылку, но всерьез рассматривались варианты по типу недавних украинских «Фантомов» и «бабах-мобили» на основе УАЗов/ЛуАЗов — это самые наглядные средства транспортировки миниатюрных систем залпового огня, приходящие на ум. Так как мы не были ограничены в количестве предложений, то сюда же внесли и мое - о несамоходной тележке с дистанционно управляемым боевым модулем (ДУБМ), а также идею начальника о размещении ракетных блоков на башне боевой машины десантников (БМД). Она же была выбрана и окончательной для представления «генералитету» от завода (после «демократичного» совещания), но совокупность недостатков не дала ей путевку в жизнь (как, впрочем, и всем остальным «претендентам»).

Среди наиболее броских отрицательных факторов размещения ракетных блоков на башне БМД являются: значительное повышение момента инерции и амплитуды колебаний башни во время движения/стрельбы (сказывается на точности штатного вооружения), невозможность размещения десанта «на броне» сзади БМД (в зоне реактивной струи), вероятность повреждения при десантировании и при прохождении лесистых участков, «завязка» всего вооружения на БМД критично сказывается на огневой поддержке при ее повреждении/уничтожении, а так же другие негативные нюансы.

С несамоходной тележкой тоже было не все так гладко в основном из-за выбранного типа ракет: неуправляемые реактивные снаряды имеют слишком большой разброс, а корректируемый вариант С-8кор обладает слишком узким диапазоном по изменению траектории — для обеспечения точности наведения ДУБМ выходил довольно дорогим.

Опять же, после десантирования эти тележки-блоки необходимо как-то собрать и пристыковать к БМД (или другому тягачу) для дальнейшей транспортировки, но в случае заброски диверсионных пеших групп альтернативы моим «Коконам» не существует, как и при использовании облегченных средств передвижения типа багги и квадроциклов. Но самое главное: за прошедшие годы появилось много управляемых ракет, ярким представителем которых является израильский «Спайк» - вот они-то и снимают последние ограничения в использовании «Коконов» для доставки ракет к месту пуска по противнику. И десантирование уже предполагается не на парашюте, а на гибком крыле (до сброса обернутым вокруг «Кокона»): оно позволит планировать полезной нагрузке к месту приземления с меньшим отклонением и влиянием ветра, а транспортным самолетам — не входить в зону действия ПВО (гибкому крылу будет посвящен собственный очерк).

Однако, если посмотреть на проблему армейской логистики более широко, то можно увидеть, что «Кокон» может снять множество других проблем хранения и доставки к линии боевых действий боеприпасов, медикаментов, продуктов питания, воды и прочих необходимых вещей при свершении ратного подвига военнослужащими. Конструкция несамоходной тележки спроектирована с учетом быстрого монтирования/демонтирования шасси, что превращает ее в обычный пластмассовый ящик с возможностью штабелирования в стандартных грузовиках и прицепах, а уже на месте можно обратно привести ее в «катаемый экипаж» для удобного и скрытного перемещения к передовой, не подвергая опасности уничтожения громоздкий грузовой транспорт.

Более вдумчивый подход к якобы обычной таре позволит заменить все существующие снарядные и минометные деревянные ящики (малых калибров), не говоря уже о патронных, на удобный унифицированный прицеп, который можно транспортировать любым способом, включая гужевой и даже вручную! Дополнительное размещение на нем ДУБМ в зависимости от необходимости с ПЗРК, ПТУРС, счетверенными ручными гранатометами, автоматизированными пулеметными точками из двуствольных пулеметов 7,62х25-ТТ (о них также будет отдельное повествование), дизель-генераторы для подзарядки электропотребителей, дымопостановщики, миноразбрасыватели, контрбатарейные установки, «Соболятники», «Фары», ложные цели и прочее-прочее позволит использовать его в роботизированном режиме для снижения вероятных потерь. Таким образом, мы приходим к однообразному унифицированному контейнеру на съемных колесах для перевозки всего и вся, включая раненых бойцов с поля боя (после освобождения «Кокона» от ДУБМ или отстрелянного ракетного блока), и создания эшелонированной многовариантной обороны с его помощью!

Именно для производства «Кокона» тысячными тиражами по минимальной стоимости его конструкция и была спроектирована под сборку из экструдируемых панелей ПЭНД и ПВХ (как «пластиковые» окна). Габариты и грузоподъемность выбраны из возможности размещения в нем человека: предусмотрена даже ночевка в необорудованных местах с защитой от холода и атмосферных осадков, а в какой-то степени и от поражающего воздействия осколков и пуль на излете, светового излучения и ударной волны ЯО.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции (на картинке к статье многое не показано), в «Коконе» намечаются порядка двух десятков изобретений: это и уникальные колеса, роликовые сферические подшипники, узел поворота колес, силовой набор экструдируемых панелей и много другое. Ведь «Кокон» призван стать единым средством перемещения военных грузов, мобильной одноразовой роботизированной огневой точкой, базой для мини-РЛС и контрбатарейного оборудования, устройств РЭБ, маскировки и ложных целей. В общем, незаменимая вещь в любых предназначениях.

Автор: Синица Владислав, конструктор-изобретатель.