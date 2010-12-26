Как Россия будет вести следующую большую войну



Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) "Мордовия" и бронетранспортер БТР-80 на совместных российско-белорусских учениях "Щит Союза-2015" в Калининградской области.

Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) "Мордовия" и бронетранспортер БТР-80 на совместных российско-белорусских учениях "Щит Союза-2015" в Калининградской области.Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо

Россия вооружается — уже давно и весьма интенсивно.

В последнем исследовательском докладе описывается, как Россия в реальности будет использовать свои новые военные мускулы, чтобы выиграть будущую большую войну.

"Если российские лидеры посчитают, что конфликт неизбежен, у них будет сильный стимул перехватить инициативу и пойти в атаку", - пишут два американских оборонных аналитика.

С точки зрения Кремля, мир - пугающее место.

Оборонный альянс НАТО под руководством США распространился в Восточную Европу и Прибалтику и наладил партнерские отношения со многими странами, окружающими Россию на юге - Грузией, Украиной, Казахстаном, если называть только три из них.

НАТО разместила четыре боевые группы в Прибалтике, на расстоянии около двух часов езды на машине от второго по величине города России Санкт-Петербурга.

У вооруженных сил США велико превосходство в том, что касается как воздушных сил, так и электроники, а также ракет и прочих оружейных систем дальнего действия.

В то же время американцы вкладывают миллиарды в разные типы ракетной обороны, что ставит под сомнение главное российское оружие сдерживания - ядерные ракеты.

Кроме того, российское руководство считает, что западные страны поддерживают смену режимов в странах вокруг России и оппозиционные группы внутри самой страны. В 2014 году человек Путина на Украине, президент Янукович, был вынужден бежать из страны от масштабных протестов, и это для Кремля — самый явственный и пугающий пример.

В свете этого Кремль считает аннексию Крыма и поддержку повстанцев на востоке Украины стратегически оборонными действиями, по словам, например, эксперта по России Ричарда Сокольски (Richard Sokolsky) из Фонда Карнеги за международный мир.

У Запада - естественно, противоположный взгляд.

Страны, вошедшие в НАТО после падения Берлинской стены, сделали это по доброй воле, и России это не касается. Аннексия Крыма незаконна. Боевые группы в Прибалтике - очень сдержанный ответ на российскую агрессию против Украины. НАТО не представляет собой угрозы для России.

Характер войны

Совершенно ясно, что отношения между Россией и западными странами сейчас хуже, чем когда-либо за долгое время. Шведский комитет по обороне в последнем отчете утверждает, что нападение на Швецию исключать нельзя.

Финское правительство сообщило о том же.

Но если начнется новая большая война, как она будет выглядеть? Новый доклад американского аналитического центра Rand описывает, каким образом Россия, вероятно, захочет сформировать конфликт.

1. Оборона станет нападением

Российские вооруженные силы размещены и распределены так, чтобы защищать страну.

Но наращивание вооружений в последние десять лет обеспечило Россию мощными неядерными силами, которые можно использовать и за пределами страны.

"Российские военные теоретики имеют сильную приверженность к атакующим действиям. Их взгляд в основном состоит в том, что лучшая оборона на тактическом и оперативном уровне - это интенсивное нападение. Если российские лидеры решат, что конфликт неизбежен, то у них будет сильный стимул перехватить инициативу и пойти в атаку", - пишет Rand.

Шведский институт оборонных исследований (FOI) в своем последнем докладе сообщал, что военного потенциала России хватит на то, чтобы проводить наступление в двух направлениях одновременно, бросив по 15 тысяч человек на каждое направление.

Для атаки на Запад Россия может собрать 14-19 десантно-штурмовых бригад, поддерживаемых артиллерией, наземными ракетными установками, системами ПВО и 220 истребителями.

Всего будет 150 тысяч человек, из которых две трети относятся к наземным войскам.

Для сравнения, у Швеции на бумаге есть две бригады, но на поле боя за короткий срок ей будет тяжело собрать даже одну.

2. Быстрая мобилизация сил

Российские наземные войска больше не состоят из крупных соединений с низкой боеготовностью, которым нужно много времени, чтобы мобилизоваться. Сейчас делают ставку на боевые единицы поменьше, которые постоянно находятся под рукой.

Соединения учатся быстро мобилизоваться, перебрасывая силы вместе со всем арсеналом в различные точки России.

Большинство из 60 задокументированных российских бригад (включая наземную армию, морских пехотинцев и воздушно-десантные подразделения) могут, по информации Rand, предоставить один-два боевых батальона, полностью состоящие их профессиональных солдат.

3. Мощный удар, быстрое окончание

Россия в отношении боеприпасов и экономических ресурсов сильно уступает США, европейским странам-членам НАТО или Китаю, и с ходом конфликта будет уступать им все больше.

Поэтому, скорее всего, Россия попытается достичь своих целей быстро, а затем попытаться завершить конфликт на выгодных для себя условиях, например, пригрозив ядерным оружием.

Для быстрых операций Россия прибегнет к маленьким элитным войскам, которые можно пустить в ход за короткое время: например, десантные войска, морская пехота, спецназ. Они очень мобильны, но тем не менее могут выйти на поле боя с бронетанками и выполнять сложные операции вместе с другими войсками.

4. Отрубить голову

Россия в случае конфликта поставила бы как приоритет ослабление руководства врага и его коммуникаций.

Речь может идти:

- об уничтожении мест, откуда ведется управление, или средств коммуникации с помощью оружия дальнего действия, например, баллистических ракет, либо о нейтрализации их с помощью, скажем, кибератак;

- о введении противника в заблуждение посредством сокрытия войск или использования ложной информации либо приманок;

- о продвижении настолько быстром, что у противника будет минимум времени на подготовку ответных действий.

5. Воздушная оборона обеспечивает местное преимущество

Россия интенсивно инвестирует средства в воздушную и противоракетную оборону, обеспечив себе самую сложную и тщательно продуманную сеть ПВО в мире. Российские наземные войска также обычно защищены мощными системами противовоздушной обороны.

Если ни одна из сторон не сможет свободно действовать в воздухе, у России будет большое преимущество на земле благодаря ее превосходству в наземной огневой мощи.

6. Заблокировать и выбить штормовым огнем

У России есть серьезное преимущество в том, что касается непрямого (косвенного) огня и способности концентрировать огонь быстро и эффективно.

В то время как американскую бригаду обычно поддерживает один батальон артиллерии, российскую часто прикрывают два батальона самоходных гаубиц и батальон ракетной артиллерии.

Поэтому Россия не станет пытаться встретиться с равным противником лицом к лицу, а скорее постарается путем маневров зафиксировать и заблокировать его, чтобы потом уничтожить штормовым огнем артиллерии.

Финский ответ

Финские вооруженные силы в последние годы изменили свою доктрину наземных боев.

Утвержденные линии обороны и траншеи, оставшиеся со Второй мировой войны, будут убраны, а новая доктрина будет опираться на небольшие, более маневренные соединения, которые могут быстро мобилизоваться, наносить мощный удар, а затем отступать.

Цель скорее заключается в том, чтобы нанести противнику как можно больше урона и подорвать его волю к продолжению войны, а не в том, чтобы защитить определенные географические пункты.

"Стал ясен вероятный ход боевых действий. Крупные отдельные соединения, такие как бригады, будут уничтожены довольно быстро. Маленькие подвижные единицы могут концентрироваться, чтобы добиться какого-то эффекта в определенной области, а потом разделяться вновь", - говорит Чарли Салониус-Пастернак (Charly Salonius-Pasternak).

Относительно легко заставить солдата окопаться на линии обороны и ждать. Новая система требует гораздо большего от каждого отдельного солдата. "Это требует сильной психики и способности к коммуникации, в том числе и от резервистов, и поэтому необходимо посвящать этому больше учений", - говорит Чарли Салониус-Пастернак.

Несмотря на все догадки, никому точно не известно, как будет выглядеть следующий конфликт.

"Правдоподобность того, что все произойдет так, как мы задумали и запланировали, практически равна нулю. Речь идет о настоящем живом противнике. Даже в шахматах, где можно видеть все фигуры противника, случаются неожиданности. Мы не можем сказать, когда, где и почему, но это будет не так, как обычно, и немного неожиданно. Это будут не просто маленькие зеленые человечки, но с отличительными признаками", - рассуждает Чарли Салониус-Пастернак.

Военные силы России: Западный театр военных действий

Здесь размещаются три армии и один армейский корпус, в которые в общем входят 15 десантно-штурмовых бригад и три воздушно-десантные бригады.

Западное стратегическое командование, штаб в Санкт-Петербурге.

6-я армия, штаб в Санкт-Петербурге - три бригады.

20-я армия, штаб в Воронеже - четыре бригады.

1-я танковая армия, штаб в Москве - пять бригад, поделенных на две мотострелковые дивизии и четыре танковые дивизии.

11-й армейский корпус, штаб в Калининграде - три бригады, а именно 79-я мотострелковая бригада, 7-ю мотострелковая бригада и 336-я бригада морской пехоты.

Военнослужащий у берегового ракетного комплекса Бал перед запуском противокарабельной крылатой ракеты в рамках учений Запад-2017. Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Десантные соединения: 76-я воздушно-десантная бригада, 98-я десантно-штурмовая бригада, 106-я десантно-штурмовая бригада.

Поддержка: три артиллерийские бригады, три зенитные бригады, три ракетные бригады, одна бригада радиационной, химической и биологической защиты, три инженерных и две логистических бригады.

Примечание: Это соединения, которые находятся в полной готовности в Западном военном округе. В случае войны на западе Россия, вероятно, стянет туда дополнительные ресурсы из других военных округов.

Никлас Вент (Niclas Vent)

Aftonbladet, Швеция